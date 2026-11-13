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"Ce partenariat va booster les compétences du secteur financier de l'AES"
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Le 28 octobre 2026, en marge du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique organisé à Moscou, un mémorandum d'entente a été signé entre la BCID-AES et... 13.11.2026, Sputnik Afrique
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"Ce partenariat va booster les compétences du secteur financier de l'AES"
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Le 28 octobre 2026, en marge du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique organisé à Moscou, un mémorandum d'entente a été signé entre la BCID-AES et VEB.RF. À travers cet accord, la Russie devient le premier partenaire international de la jeune banque confédérale.
Au sommaire de L’Étendard, nous nous intéressons au partenariat entre la BCID-AES et VEB.RF.Cette fois-ci, pour nous éclairer face aux enjeux de ce partenariat, nous recevons Yamb Ntimba, économiste, panafricaniste et écrivain camerounais.Selon lui, ce partenariat est très inspirant pour tout Africain et espère que d’ici 2050 le continent sera totalement souverain.“Le partenariat avec la Russie nous apprend beaucoup, notamment à travers le déploiement, l'organisation et les décisions qui sont prises sur le terrain. Ce sont des moments de joie pour nous, les Africains, qui nous inspirent énormément et que nous soutenons de toutes nos forces. Nous espérons vraiment que cela inspirera toute l'Afrique et nous permettra, d'ici 2050, d'avoir un continent totalement libre, totalement souverain et capable de choisir des partenaires fiables”, affirme l’économiste au micro de Sputnik Afrique.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Le 28 octobre 2026, en marge du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique organisé à Moscou, un mémorandum d'entente a été signé entre la BCID-AES et VEB.RF. À travers cet accord, la Russie devient le premier partenaire international de la jeune banque confédérale.
Au sommaire de L’Étendard, nous nous intéressons au partenariat entre la BCID-AES et VEB.RF.
Cette fois-ci, pour nous éclairer face aux enjeux de ce partenariat, nous recevons Yamb Ntimba, économiste, panafricaniste et écrivain camerounais.
Selon lui, ce partenariat est très inspirant pour tout Africain et espère que d’ici 2050 le continent sera totalement souverain.
“Le partenariat avec la Russie nous apprend beaucoup, notamment à travers le déploiement, l'organisation et les décisions qui sont prises sur le terrain. Ce sont des moments de joie pour nous, les Africains, qui nous inspirent énormément et que nous soutenons de toutes nos forces. Nous espérons vraiment que cela inspirera toute l'Afrique et nous permettra, d'ici 2050, d'avoir un continent totalement libre, totalement souverain et capable de choisir des partenaires fiables”
, affirme l’économiste au micro de Sputnik Afrique.
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