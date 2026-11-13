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Alain Soral: "La Chambre des députés française est devenue un théâtre"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Alain Soral, essayiste, président de l’association Égalité et Réconciliation, analyse les sources de la crise, qui... 13.11.2026, Sputnik Afrique
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Alain Soral: "La Chambre des députés française est devenue un théâtre"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Alain Soral, essayiste, président de l’association Égalité et réconciliation, analyse les sources de la crise, qui secoue la France.
Pour Alain Soral, l’une des raisons de la crise en France vient de la dérive des partis politiques, qui ne représentent plus toute une partie de la population:Et les manifestations, moyen classique d’expression du mécontentement, ne permettent plus d’influencer le processus de prise de décisions politiques. Comme le souligne Alain Soral, “le pouvoir a deux stratégies par rapport à cette seule solution qu'a le peuple pour s'exprimer, de descendre dans la rue, c'est la violence et le pourrissement.”Finalement, pour Alain Soral, le théâtre qui se joue à l’Assemblée nationale est là “pour faire croire que la France est encore une démocratie pluraliste, alors qu'en réalité c'est une dictature”.En restant au sein de l’UE, la France ne pourra sortir de sa crise de système. Mais comme le souligne Alain Soral:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Alain Soral: "La Chambre des députés française est devenue un théâtre"

13:10 13.11.2026
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Alain Soral: "La Chambre des députés française est devenue un théâtre"
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Karine Bechet
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Alain Soral, essayiste, président de l’association Égalité et Réconciliation, analyse les sources de la crise, qui secoue la France.
Pour Alain Soral, l’une des raisons de la crise en France vient de la dérive des partis politiques, qui ne représentent plus toute une partie de la population:
“La droite représente, on va dire, le patronat international et pas les entrepreneurs. Et la gauche représente plutôt le style de vie progressiste qu'en fait les travailleurs. Ce qui fait qu'en fait, le travailleur français, que ce soit le patron de PME ou le salarié, il n'est plus représenté par les élites politiques, qu'elles soient officiellement de gauche ou de droite, qui eux suivent un agenda mondialiste néolibéral.”
Et les manifestations, moyen classique d’expression du mécontentement, ne permettent plus d’influencer le processus de prise de décisions politiques. Comme le souligne Alain Soral, “le pouvoir a deux stratégies par rapport à cette seule solution qu'a le peuple pour s'exprimer, de descendre dans la rue, c'est la violence et le pourrissement.”
Finalement, pour Alain Soral, le théâtre qui se joue à l’Assemblée nationale est là “pour faire croire que la France est encore une démocratie pluraliste, alors qu'en réalité c'est une dictature”.
En restant au sein de l’UE, la France ne pourra sortir de sa crise de système. Mais comme le souligne Alain Soral:
“Il faudrait que la France sorte de l'Union européenne, mais elle ne peut pas le faire toute seule. Il faudrait qu'il y ait un consensus des grandes nations d'Europe.”
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