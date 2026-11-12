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Russie-Cameroun-Congo: Moscou renforce ses ambitions navales en Afrique
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Piraterie, pêche illégale, trafics maritimes: le golfe de Guinée reste confronté à d'importants défis sécuritaires. Les projets d'accords navals entre la... 12.11.2026, Sputnik Afrique
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Russie-Cameroun-Congo: Moscou renforce ses ambitions navales en Afrique
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Piraterie, pêche illégale, trafics maritimes: le golfe de Guinée reste confronté à d'importants défis sécuritaires. Les projets d'accords navals entre la Russie, le Cameroun et le Congo ouvrent un nouveau débat sur la protection des eaux africaines et les intérêts stratégiques du continent.
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, nous analysons les enjeux sécuritaires et géopolitiques des projets d'accords entre Moscou, Yaoundé et Brazzaville. Le 30 octobre 2026, le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a autorisé l'ouverture de négociations sur des textes prévoyant des facilités d'escale pour les navires militaires russes dans les ports des deux pays. Ces projets prévoient notamment le ravitaillement, les réparations et les soins aux équipages.Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Bertin Koovi, ancien conseiller d'un président africain, analyste diplomatique et politique béninois, estime que cette coopération pourrait contribuer à renforcer la sécurité maritime et à dissuader certaines activités illégales. Il considère également que la présence navale russe pourrait modifier les rapports de force dans le golfe de Guinée.Pour l'analyste, les escales doivent aussi profiter aux producteurs africains, à travers l'approvisionnement des navires en produits locaux et la création de débouchés commerciaux.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Avenir souverain► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Russie-Cameroun-Congo: Moscou renforce ses ambitions navales en Afrique
Piraterie, pêche illégale, trafics maritimes: le golfe de Guinée reste confronté à d'importants défis sécuritaires. Les projets d'accords navals entre la Russie, le Cameroun et le Congo ouvrent un nouveau débat sur la protection des eaux africaines et les intérêts stratégiques du continent.
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain,
nous analysons les enjeux sécuritaires et géopolitiques des projets d'accords entre Moscou, Yaoundé et Brazzaville. Le 30 octobre 2026, le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a autorisé l'ouverture de négociations sur des textes prévoyant des facilités d'escale pour les navires
militaires russes dans les ports des deux pays. Ces projets prévoient notamment le ravitaillement, les réparations et les soins aux équipages.
Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Bertin Koovi, ancien conseiller d'un président africain, analyste diplomatique et politique béninois, estime que cette coopération pourrait contribuer à renforcer la sécurité maritime et à dissuader certaines activités illégales. Il considère également que la présence navale russe pourrait modifier les rapports de force dans le golfe de Guinée.
“La présence de la Russie dans nos eaux peut contribuer à empêcher beaucoup de trafics, beaucoup de violations de notre espace maritime et de notre zone économique exclusive. Elle peut aussi permettre de mieux surveiller nos côtes et de protéger nos ressources contre les activités illégales. C’est un enjeu important pour nos pays, parce que nous devons être capables de défendre nos eaux et de garantir la sécurité de nos espaces maritimes”, estime t-il.
Pour l'analyste, les escales doivent aussi profiter aux producteurs africains, à travers l'approvisionnement
des navires en produits locaux et la création de débouchés commerciaux.
“À chaque fois qu'il y a escale, il y aura ravitaillement et il y aura des échanges économiques. Donc ces pays-là vont gagner beaucoup d'argent à ravitailler ces gros navires. […] On peut ouvrir un atelier de maintenance de bateaux avec la technologie russe, qui va former les nôtres pour que, même si la Russie ne vient pas avec son bateau, les navires marchands qui passent puissent faire réparer leurs pannes dans nos ports”, a-t-il poursuivi.
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