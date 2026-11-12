https://fr.sputniknews.africa/20261112/poutine-a-recu-au-kremlin-les-envoyes-speciaux-du-president-americain-witkoff-et-kushner-1090876578.html
Poutine a reçu au Kremlin les envoyés spéciaux du Président américain, Witkoff et Kushner
Poutine a reçu au Kremlin les envoyés spéciaux du Président américain, Witkoff et Kushner
Sputnik Afrique
Le chef de l'État russe a demandé que ses remerciements soient transmis à Trump pour avoir facilité les contacts entre la Russie et l'Ukraine. 12.11.2026, Sputnik Afrique
2026-11-12T13:16+0100
2026-11-12T13:16+0100
2026-11-12T13:16+0100
russie
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Il a également fait état de succès sur le plan humanitaire.Medinski, Dmitriev et Ouchakov participent à la rencontre, rapporte un correspondant de Sputnik.
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Sputnik Afrique
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MIA „Rossiya Segodnya“
russie
Poutine a reçu au Kremlin les envoyés spéciaux du Président américain, Witkoff et Kushner
Le chef de l'État russe a demandé que ses remerciements soient transmis à Trump pour avoir facilité les contacts entre la Russie et l'Ukraine.
Il a également fait état de succès sur le plan humanitaire.
Medinski, Dmitriev et Ouchakov participent à la rencontre, rapporte un correspondant de Sputnik.