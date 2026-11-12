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Occident: "La propagande de guerre a besoin d'un travail quotidien pour maintenir la pression"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: la reprise des pourparlers à... 12.11.2026, Sputnik Afrique
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Occident: "La propagande de guerre a besoin d'un travail quotidien pour maintenir la pression"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: la reprise des pourparlers à Abou Dhabi, les chambres de tortures en Ukraine et les attaques attribuées en Europe à la Russie.
Les pourparlers d’Abou Dhabi entre la Russie et les États-Unis au sujet du conflit en Ukraine ont principalement porté sur une possible nouvelle architecture de sécurité internationale. Pour Karine Bechet, les Atlantistes ont du mal à reconnaître la réalité :Les prisons secrètes en Ukraine ne sont pas nouvelles, des chambres de torture dépendant de groupes néonazis ou des structures de sécurité ukrainiennes existent depuis 2014 et pour Karine Bechet, les Atlantistes ne peuvent pas ne pas être au courant.Pourtant, les responsables ne sont jamais inquiétés:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Occident: "La propagande de guerre a besoin d'un travail quotidien pour maintenir la pression"
13:03 12.11.2026 (Mis à jour: 13:15 12.11.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: la reprise des pourparlers à Abou Dhabi, les chambres de tortures en Ukraine et les attaques attribuées en Europe à la Russie.
Les pourparlers d’Abou Dhabi entre la Russie et les États-Unis au sujet du conflit en Ukraine ont principalement porté sur une possible nouvelle architecture de sécurité internationale. Pour Karine Bechet, les Atlantistes ont du mal à reconnaître la réalité :
"Les frontières de la Russie ont déjà bougé, que cela plaise ou non au Monde global. Et c'est vrai que pour eux, c'est compliqué, parce que si les frontières de la Russie avancent, cela veut dire que les frontières du Monde global, elles, reculent. Or, comment les frontières du Monde global pourraient-elles reculer si ce monde doit rester global? Ça veut dire qu'il n'est plus global. Donc là, ils ont un problème fondamental. Ce qui pose, en fait, le problème de la reconnaissance juridique des nouvelles frontières de la Russie."
Les prisons secrètes en Ukraine ne sont pas nouvelles, des chambres de torture dépendant de groupes néonazis ou des structures de sécurité ukrainiennes existent depuis 2014 et pour Karine Bechet, les Atlantistes ne peuvent pas ne pas être au courant.
Pourtant, les responsables ne sont jamais inquiétés:
"C'est pas tellement surprenant, si on se souvient des événements d'Odessa, de la Maison des Syndicats à l'époque, après le Maïdan ou à peu près au moment du Maïdan. Qui ensuite a été interpellé? Pas ceux qui ont mis le feu, pas ceux qui ont tiré depuis la rue sur les gens, qui sautaient des fenêtres pour essayer de se sauver de l'incendie. Pas ceux, qui ont abattu d'une balle dans la tête les gens qui n’étaient pas encore complètement morts à l'intérieur. Mais ceux, justement, qui ont été victimes, ce sont eux qui ont été interpellés."
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