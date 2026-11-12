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"Les garanties de sécurité européenne ont déjà existé et n'ont jamais été respectés"
"Les garanties de sécurité européenne ont déjà existé et n'ont jamais été respectés"
Sputnik Afrique
La Russie, l'Ukraine et les Etats-Unis, à la table des négociations, une première depuis février 2026. C'est à Abou Dhabi que les diplomates des trois pays se... 12.11.2026, Sputnik Afrique
2026-11-12T10:37+0100
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"Les garanties de sécurité européenne ont déjà existé et n'ont jamais été respectés"
Sputnik Afrique
La Russie, l'Ukraine et les Etats-Unis, à la table des négociations, une première depuis février 2026. C'est à Abou Dhabi que les diplomates des trois pays se sont réunis pour un nouveau round de négociations. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler est revenu sur cette nouvelle rencontre.
Dans ce numéro de Zone de Contact, Bertrand Scholler a d'abord salué la tenue de ces pourparlers de paix à Abou Dhabi:L'expert a ensuite rappelé sur la question des garanties de sécurité les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés par l'Ukraine et l'Occident:Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"Les garanties de sécurité européenne ont déjà existé et n'ont jamais été respectés"
La Russie, l'Ukraine et les Etats-Unis, à la table des négociations, une première depuis février 2026. C'est à Abou Dhabi que les diplomates des trois pays se sont réunis pour un nouveau round de négociations. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler est revenu sur cette nouvelle rencontre.
Dans ce numéro de Zone de Contact, Bertrand Scholler a d'abord salué la tenue de ces pourparlers de paix à Abou Dhabi:
"C'est encourageant parce que la diplomatie, à un moment ou un autre, est la seule solution. Il ne peut pas y avoir, en tout cas, c'est souhaitable pour personne de normal, une guerre éternelle. Donc, à un moment, il faut que la guerre s'arrête. Et pour qu'elle s'arrête, il faut que les acteurs parlent, à moins qu'un des deux acteurs disparaisse complètement, ce qui n'est pas à l'ordre du jour."
L'expert a ensuite rappelé sur la question des garanties de sécurité les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés par l'Ukraine et l'Occident:
"Les garanties de sécurité européenne, elles ont déjà existé. Ça s'appelait les accords de Minsk, Minsk un et Minsk deux. Et ce que l'on sait de ces accords, c'est qu'ils n'ont jamais été respectés. Alors évidemment, quand on a étudié ça de près, on sait que c'est plutôt la partie ukrainienne et occidentale qui n'a pas respecté les accords".
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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