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Société africaine: "On ne naît pas bègue, on le devient"
Société africaine: "On ne naît pas bègue, on le devient"
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Selon les estimations généralement retenues, environ 1 % de la population présente un bégaiement persistant. À l'école, les enfants et les adolescents qui... 11.11.2026, Sputnik Afrique
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Société africaine: "On ne naît pas bègue, on le devient"
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Selon les estimations généralement retenues, environ 1 % de la population présente un bégaiement persistant. À l'école, les enfants et les adolescents qui bégaient peuvent devenir la cible de moqueries, d'insultes, d'imitations humiliantes ou d'exclusion. Une difficulté de parole se transforme alors en motif de discrimination.
Au sommaire de L’Étendard, nous nous intéressons à une question sociétale relative au bégaiement en Afrique.Durant cet épisode, plusieurs questions ont été abordées. Comment mieux faire comprendre le bégaiement aux élèves ? Pourquoi cette différence devient-elle parfois une source de moquerie ? Quel rôle les enseignants, les parents et les établissements scolaires doivent-ils jouer dans la prévention du harcèlement ?Pour répondre à ces questions, nous recevons Serigne Mor Mbaye, psychologue clinicien, psychothérapeute, directeur du Centre de guidance infantile et familiale de Dakar.Selon lui, la société dans laquelle nous vivons influence beaucoup notre parole.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Selon les estimations généralement retenues, environ 1 % de la population présente un bégaiement persistant. À l'école, les enfants et les adolescents qui bégaient peuvent devenir la cible de moqueries, d'insultes, d'imitations humiliantes ou d'exclusion. Une difficulté de parole se transforme alors en motif de discrimination.
Au sommaire de L’Étendard, nous nous intéressons à une question sociétale relative au bégaiement en Afrique.
Durant cet épisode, plusieurs questions ont été abordées. Comment mieux faire comprendre le bégaiement aux élèves ? Pourquoi cette différence devient-elle parfois une source de moquerie ? Quel rôle les enseignants, les parents et les établissements scolaires doivent-ils jouer dans la prévention du harcèlement ?
Pour répondre à ces questions, nous recevons Serigne Mor Mbaye, psychologue clinicien, psychothérapeute, directeur du Centre de guidance infantile et familiale de Dakar.
Selon lui, la société dans laquelle nous vivons influence beaucoup notre parole.
“Nous sommes une civilisation de tradition orale. L'oralité, vous savez, la parole est importante, comme on dit. En Afrique, la parole répare, la parole tue, la parole organise. Donc, si cette parole est affectée, naturellement, cela peut conduire à un isolement social, en fonction de la société dans laquelle on vit, en fonction de l'environnement et en fonction des relations affectives, notre parole et notre personnalité dans sa globalité peuvent être affectées. Parce que je pense que tout est dans la personnalité du sujet et dans son histoire. Parce que, comme je le dis: on ne naît pas bègue, on le devient”, affirme l’expert au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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