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"L’évolution de la guerre en Ukraine dicte aux pragmatiques polonais leur future ligne de conduite"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, François Martin, le géopoliticien français, explique les tenants et les aboutissants de la tentative de coup d'État... 11.11.2026, Sputnik Afrique
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"L’évolution de la guerre en Ukraine dicte aux pragmatiques polonais leur future ligne de conduite"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, François Martin, le géopoliticien français, explique les tenants et les aboutissants de la tentative de coup d'État ayant survenu dernièrement en Pologne et ses probables répercussions sur la situation du conflit en Ukraine.
Selon François Martin, la future configuration du pouvoir en Pologne dépendra moins des partis politiques en présence que de la capacité du président à transformer le fort mécontentement populaire provoqué par ce qu’il qualifie de "coup de force avorté", attribué au Premier ministre Donald Tusk et à la Commission de Bruxelles.François Martin estime que l’évolution de la guerre en Ukraine influence directement la position des responsables polonais pragmatiques. Tant qu’ils pouvaient espérer une protection de l’Ukraine et de l’Otan face à la Russie, ils soutenaient ce camp.Mais désormais, selon lui, la perception d’une guerre perdue, d’une Ukraine en ruine et d’un éventuel abandon par l’Otan pousse Varsovie à reprendre l’initiative. Il juge donc nécessaire d’engager un dialogue avec la Russie avant une éventuelle confrontation directe, ce qu’il présente comme du "simple bon sens".Si l’opinion polonaise adopte cette lecture sous l’impulsion du président, la "nuit du Tribunal" pourrait, selon lui, marquer une rupture historique. Elle fragiliserait, à ses yeux, le "pacte de Varsovie à l’envers" que constitue l’Europe de Bruxelles et ouvrirait la voie à une "décolonisation" de Bruxelles ainsi qu’à une normalisation des relations avec la Russie.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"L’évolution de la guerre en Ukraine dicte aux pragmatiques polonais leur future ligne de conduite"
12:35 11.11.2026 (Mis à jour: 12:36 11.11.2026)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, François Martin, le géopoliticien français, explique les tenants et les aboutissants de la tentative de coup d'État ayant survenu dernièrement en Pologne et ses probables répercussions sur la situation du conflit en Ukraine.
Selon François Martin
, la future configuration du pouvoir en Pologne dépendra moins des partis politiques en présence que de la capacité du président à transformer
le fort mécontentement populaire provoqué par ce qu’il qualifie de "coup de force avorté", attribué au Premier ministre Donald Tusk et à la Commission de Bruxelles.
"C’est cela qui soudera les différentes factions de l’opposition à Tusk, malgré leurs divergences. C’est cela qui sera la clef d’une future majorité", a affirmé le géopoliticien.
François Martin estime que l’évolution de la guerre en Ukraine influence directement la position des responsables polonais pragmatiques. Tant qu’ils pouvaient espérer une protection de l’Ukraine et de l’Otan face à la Russie, ils soutenaient ce camp.
Mais désormais, selon lui, la perception d’une guerre perdue, d’une Ukraine en ruine et d’un éventuel abandon par l’Otan pousse Varsovie à reprendre l’initiative. Il juge donc nécessaire d’engager un dialogue
avec la Russie avant une éventuelle confrontation directe, ce qu’il présente comme du "simple bon sens".
"La fin de l’aide militaire à l’Ukraine sera la première partie, celle sur laquelle tous se mettront d’accord facilement. Puis, normalement, viendra la révolte nationale contre le véritable ennemi, l’envahisseur européen", a souligné François Martin.
Si l’opinion polonaise adopte cette lecture sous l’impulsion du président, la "nuit du Tribunal" pourrait, selon lui, marquer une rupture historique. Elle fragiliserait, à ses yeux, le "pacte de Varsovie à l’envers" que constitue l’Europe de Bruxelles et ouvrirait la voie à une "décolonisation" de Bruxelles ainsi qu’à une normalisation des relations avec la Russie.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
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