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AES: "Quand le Président Assimi se déplace, c'est d'une importance capitale pour l'AES et le Mali"
AES: "Quand le Président Assimi se déplace, c'est d'une importance capitale pour l'AES et le Mali"
Sputnik Afrique
Après le sommet Russie-Afrique à Moscou, le président malien de la Transition, Assimi Goïta, a effectué une tournée au Niger et au Burkina Faso. Au micro de... 11.11.2026, Sputnik Afrique
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AES: "Quand le Président Assimi se déplace, c'est pour une importance capitale pour l'AES et le Mali"
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Après le sommet Russie-Afrique à Moscou, le président malien de la Transition, Assimi Goïta, a effectué une tournée au Niger et au Burkina Faso. Au micro de Sputnik Afrique, Agali Wélé, médecin et politologue malien, analyse la portée de ce déplacement et évoque les possibles enjeux des échanges entre les dirigeants de l'AES.
Agali Wélé souligne le caractère inhabituel de cette tournée, qu'il considère comme un signe de l'importance des sujets abordés par les trois pays. Il rappelle notamment qu'Assimi Goïta effectue rarement des déplacements de ce type:Le politologue s'est également interrogé sur les éventuels messages transmis par le président malien à ses homologues nigérien et burkinabè à la suite de sa rencontre avec Vladimir Poutine. Tout en reconnaissant ne pas connaître le contenu de ces échanges, il évoque plusieurs pistes:Pour Agali Wélé, les transformations en cours sur la scène internationale pourraient notamment avoir été au cœur des discussions entre les dirigeants.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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AES: "Quand le Président Assimi se déplace, c'est d'une importance capitale pour l'AES et le Mali"
Après le sommet Russie-Afrique à Moscou, le président malien de la Transition, Assimi Goïta, a effectué une tournée au Niger et au Burkina Faso. Au micro de Sputnik Afrique, Agali Wélé, médecin et politologue malien, analyse la portée de ce déplacement et évoque les possibles enjeux des échanges entre les dirigeants de l'AES.
Agali Wélé souligne le caractère inhabituel de cette tournée, qu'il considère comme un signe de l'importance des sujets abordés par les trois pays. Il rappelle notamment qu'Assimi Goïta effectue rarement des déplacements de ce type:
"Le Président Assimi se déplace très rarement. Assimi est un président qui parle peu. [...] Quand le président Assimi décide de faire deux pays en une seule journée, c'est-à-dire c'est une importance capitale pour la survie du Mali et la survie de l'AES."
Le politologue s'est également interrogé sur les éventuels messages transmis par le président malien à ses homologues nigérien et burkinabè à la suite de sa rencontre avec Vladimir Poutine. Tout en reconnaissant ne pas connaître le contenu de ces échanges, il évoque plusieurs pistes:
"Mais en tant que citoyen, en tant que Malien, en tant que citoyen de l'AES, on ne peut qu'imaginer, voir les perspectives que nous voyons. Ça peut être sur le plan géopolitique, des questions hautement géopolitiques à l'état d'aujourd'hui."
Pour Agali Wélé, les transformations en cours sur la scène internationale pourraient notamment avoir été au cœur des discussions entre les dirigeants.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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