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Sénégal: l'assemblée nationale veut enquêter sur les fonds spéciaux.
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Au Sénégal, la gestion des fonds spéciaux revient au cœur du débat politique. Le 13 octobre 2026, à l’ouverture de la session ordinaire unique 2026-2027, le... 10.11.2026, Sputnik Afrique
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Sénégal:l'assemblée nationale veut enquêter sur les fonds spéciaux.
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Au Sénégal, la gestion des fonds spéciaux revient au cœur du débat politique. Le 13 octobre 2026, à l’ouverture de la session ordinaire unique 2026-2027, le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko a annoncé le dépôt de propositions de résolution visant à créer plusieurs commissions d’enquête parlementaire.
Dans ce numéro de L’Étendard, plusieurs questions suscitent notre attention. Comment les fonds spéciaux de l’État sont-ils utilisés, selon quelles règles et avec quels mécanismes de contrôle ? Et jusqu’où le Parlement peut-il aller dans l’examen de dépenses qui peuvent, pour certaines, relever de la sécurité nationale ou de missions confidentielles ?Pour répondre à ces questions, nous recevons Djibril Gningue, analyste politique membre de la société civile sénégalaise.Selon lui, la réussite de ces enquêtes nécessite plusieurs efforts et il préconise la réforme de la constitution.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Sénégal: l'assemblée nationale veut enquêter sur les fonds spéciaux.
14:06 10.11.2026 (Mis à jour: 14:08 10.11.2026)
Au Sénégal, la gestion des fonds spéciaux revient au cœur du débat politique. Le 13 octobre 2026, à l’ouverture de la session ordinaire unique 2026-2027, le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko a annoncé le dépôt de propositions de résolution visant à créer plusieurs commissions d’enquête parlementaire.
Dans ce numéro de L’Étendard, plusieurs questions suscitent notre attention. Comment les fonds spéciaux de l’État sont-ils utilisés, selon quelles règles et avec quels mécanismes de contrôle ? Et jusqu’où le Parlement peut-il aller dans l’examen de dépenses qui peuvent, pour certaines, relever de la sécurité nationale ou de missions confidentielles ?
Pour répondre à ces questions, nous recevons Djibril Gningue, analyste politique membre de la société civile sénégalaise.
Selon lui, la réussite de ces enquêtes nécessite plusieurs efforts et il préconise la réforme de la constitution.
“En ce qui concerne les recommandations, je pense qu'il faudrait d'abord peut-être réformer la Constitution. Parce que, au niveau de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances, voyez, je vous disais tantôt que cette prérogative de contrôler les fonds spéciaux relève du pouvoir réglementaire. Au niveau de la Constitution, il y a des domaines cités au niveau de l'article 67 où le Parlement est compétent, et tous les autres domaines qui ne sont pas cités relèvent, d'ailleurs, du pouvoir exécutif. Bon, il y a là un déséquilibre”, affirme l’activiste au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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