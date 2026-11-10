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"Le sport africain doit s'adapter à la réalité locale"
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En Afrique, le sport représente bien plus qu'une simple activité physique ou un spectacle destiné à divertir les populations. Il constitue un secteur... 10.11.2026, Sputnik Afrique
2026-11-10T16:22+0100
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"Le sport africain doit s'adapter à la réalité locale"
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En Afrique, le sport représente bien plus qu'une simple activité physique ou un spectacle destiné à divertir les populations. Il constitue un secteur économique capable de générer des emplois, de stimuler l'entrepreneuriat, d'attirer des investissements et de renforcer le rayonnement international du continent.
Au sommaire de L’Étendard, une interrogation qui suscite notre attention. Comment les pays africains peuvent-ils franchir de nouvelles étapes pour construire une industrie sportive compétitive, rentable et capable de profiter directement aux populations du continent ?Pour nous éclairer face à cette question, nous recevons Cheikh Moubarack Wade, président CNP AVIRON et expert en marketing et entrepreneuriat.Selon lui, le sport africain doit s’adapter aux conditions locales du continent africain.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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"Le sport africain doit s'adapter à la réalité locale"
En Afrique, le sport représente bien plus qu'une simple activité physique ou un spectacle destiné à divertir les populations. Il constitue un secteur économique capable de générer des emplois, de stimuler l'entrepreneuriat, d'attirer des investissements et de renforcer le rayonnement international du continent.
Au sommaire de L’Étendard, une interrogation qui suscite notre attention. Comment les pays africains peuvent-ils franchir de nouvelles étapes pour construire une industrie sportive compétitive, rentable et capable de profiter directement aux populations du continent ?
Pour nous éclairer face à cette question, nous recevons Cheikh Moubarack Wade, président CNP AVIRON et expert en marketing et entrepreneuriat.
Selon lui, le sport africain doit s’adapter aux conditions locales du continent africain.
“En ce qui concerne la souveraineté, non, moi je crois en un principe : l’ouverture, mais en s’enracinant, c’est-à-dire en s’adaptant à nos réalités locales. Le sport africain doit s’adapter à la réalité locale. Cette réalité locale, vous l’avez vue aussi avec la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques : c’est l’occasion de mettre en valeur la jeunesse”, affirme l’expert au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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