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Avec les JO de la jeunesse, les premiers en Afrique, "Dakar a montré la voie à d’autres pays"
Avec les JO de la jeunesse, les premiers en Afrique, "Dakar a montré la voie à d’autres pays"
Sputnik Afrique
Une grande première dans l’histoire. Les Jeux Olympiques de la jeunesse sur le sol Africain se déroulent cette année au Sénégal. 10.11.2026, Sputnik Afrique
2026-11-10T16:11+0100
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Avec les Jeux olympiques de la jeunesse, les premiers en Afrique, «Dakar a montré la voie à d’autres pays»
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Une grande première dans l’histoire. Les jeux olympiques de la jeunesse sur le sol Africain se déroulent cette année au Sénégal.
Pour parler des opportunités qui s’ouvrent devant la jeunesse à long terme, et des retombées économiques de Dakar-2026, Pouls tend le micro à un observateur averti de la scène sportive – l’enseignant-chercheur et expert en gouvernance sportive, Mbaye Jacques Diop.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Avec les JO de la jeunesse, les premiers en Afrique, "Dakar a montré la voie à d’autres pays"
Une grande première dans l’histoire. Les Jeux Olympiques de la jeunesse sur le sol Africain se déroulent cette année au Sénégal.
Pour parler des opportunités qui s’ouvrent devant la jeunesse à long terme, et des retombées économiques de Dakar-2026, Pouls tend le micro à un observateur averti de la scène sportive – l’enseignant-chercheur et expert en gouvernance sportive, Mbaye Jacques Diop.
"Aujourd’hui, il y a une nouvelle donne. Le développement de l’Afrique passe nécessairement par la jeunesse, qui est très enthousiaste, très colorée. Je pense qu’il reviendra à ces jeunes-là de pouvoir comprendre que l’avenir de l’Afrique leur appartient. Parce que pour être champion, il faut être parmi les meilleurs", souligne ce journaliste sportif.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify