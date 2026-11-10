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L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
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Avec les JO de la jeunesse, les premiers en Afrique, "Dakar a montré la voie à d’autres pays"
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Une grande première dans l’histoire. Les Jeux Olympiques de la jeunesse sur le sol Africain se déroulent cette année au Sénégal. 10.11.2026, Sputnik Afrique
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Avec les Jeux olympiques de la jeunesse, les premiers en Afrique, «Dakar a montré la voie à d’autres pays»
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Une grande première dans l’histoire. Les jeux olympiques de la jeunesse sur le sol Africain se déroulent cette année au Sénégal.
Pour parler des opportunités qui s’ouvrent devant la jeunesse à long terme, et des retombées économiques de Dakar-2026, Pouls tend le micro à un observateur averti de la scène sportive – l’enseignant-chercheur et expert en gouvernance sportive, Mbaye Jacques Diop.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Avec les JO de la jeunesse, les premiers en Afrique, "Dakar a montré la voie à d’autres pays"

16:11 10.11.2026
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Avec les Jeux olympiques de la jeunesse, les premiers en Afrique, «Dakar a montré la voie à d’autres pays»
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Une grande première dans l’histoire. Les Jeux Olympiques de la jeunesse sur le sol Africain se déroulent cette année au Sénégal.
Pour parler des opportunités qui s’ouvrent devant la jeunesse à long terme, et des retombées économiques de Dakar-2026, Pouls tend le micro à un observateur averti de la scène sportive – l’enseignant-chercheur et expert en gouvernance sportive, Mbaye Jacques Diop.
"Aujourd’hui, il y a une nouvelle donne. Le développement de l’Afrique passe nécessairement par la jeunesse, qui est très enthousiaste, très colorée. Je pense qu’il reviendra à ces jeunes-là de pouvoir comprendre que l’avenir de l’Afrique leur appartient. Parce que pour être champion, il faut être parmi les meilleurs", souligne ce journaliste sportif.
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