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AES: "Une opportunité pour passer de la question sécuritaire à la question économique"
AES: "Une opportunité pour passer de la question sécuritaire à la question économique"
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Après sa participation au troisième sommet Russie-Afrique, Assimi Goïta est allé au Niger et au Burkina Faso. Pour Sputnik Afrique, Alassane Aboubakar, PDG de... 10.11.2026, Sputnik Afrique
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AES: "Une opportunité sans précédent pour passer de la question sécuritaire à la question économique"
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Après sa participation au troisième sommet Russie-Afrique, Assimi Goïta a effectué une tournée au Niger et au Burkina Faso. Pour Sputnik Afrique, Alassane Aboubakar, PDG de la Société sahélienne pour l'étude et la mise en œuvre de projets d'infrastructure au Niger, analyse les enjeux de ce déplacement et les perspectives de coopération au sein de la Confédération de l'AES.
Pour Alassane Aboubakar, cette tournée constitue avant tout une occasion de renforcer la concertation entre les trois pays. Le Président malien a notamment pu partager avec ses homologues les résultats de sa participation au sommet Russie-Afrique et ses échanges avec Vladimir Poutine.L'intervenant voit également dans cette visite une occasion d'accélérer l'intégration économique de l'AES. Selon lui, les trois pays doivent désormais accorder une attention accrue aux enjeux de développement, notamment dans le secteur énergétique:Retrouvez également dans cette émission:🎙Abdoulaye Diallo, Président du Réseau des Communicateurs, Bloggeurs et Activistes Professionnels du Mali, sur les révélations du Service de renseignement extérieur russe faisant été de formations de terroristes au Mali en technologies de drones dispensés par l'Ukraine.Pour en savoir plus, écoutez votre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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AES: "Une opportunité pour passer de la question sécuritaire à la question économique"
Après sa participation au troisième sommet Russie-Afrique, Assimi Goïta est allé au Niger et au Burkina Faso. Pour Sputnik Afrique, Alassane Aboubakar, PDG de la Société sahélienne pour l'étude et la mise en œuvre de projets d'infrastructure au Niger, analyse les enjeux de ce déplacement et les perspectives de coopération au sein de l'AES.
Pour Alassane Aboubakar, cette tournée constitue avant tout une occasion de renforcer la concertation entre les trois pays. Le Président malien a notamment pu partager avec ses homologues les résultats de sa participation au sommet Russie-Afrique et ses échanges avec Vladimir Poutine.
"Partager ces informations avec ses pairs pour une prise de décision commune, pour des actions communes, c'est tout à fait légitime. C'est là où la concertation prend tout son poids et donne une force supplémentaire à la dynamique que les trois pays sont en train de construire", estime-t-il au micro de Zone de Contact.
L'intervenant voit également dans cette visite une occasion d'accélérer l'intégration économique de l'AES. Selon lui, les trois pays doivent désormais accorder une attention accrue aux enjeux de développement, notamment dans le secteur énergétique:
"La visite d'Assimi Goïta [...] est une opportunité sans précédent pour cet espace pour passer maintenant de la question sécuritaire qui est en train de s'améliorer, il faut aborder rapidement la question économique. Et cette question économique passe nécessairement par la ressource énergétique."
Retrouvez également dans cette émission:
🎙Abdoulaye Diallo, Président du Réseau des Communicateurs, Bloggeurs et Activistes Professionnels du Mali, sur les révélations du Service de renseignement extérieur russe faisant été de formations de terroristes au Mali en technologies de drones dispensés par l'Ukraine.
Pour en savoir plus, écoutez votre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !