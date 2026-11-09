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Souveraineté, armée, AES: les priorités de la transition malienne
Souveraineté, armée, AES: les priorités de la transition malienne
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Dans ce nouvel épisode du Tandem, l’ancien ministre malien des Transports Baba Moulaye Haidara revient sur les acquis de la transition: reconstruction de... 09.11.2026, Sputnik Afrique
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Souveraineté, armée, AES: les priorités de la transition malienne
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Dans ce nouvel épisode du Tandem, l’ancien ministre malien des Transports Baba Moulaye Haidara revient sur les acquis de la transition: reconstruction de l’armée, affirmation de la souveraineté et ambition de l’Alliance des États du Sahel.
Baba Moulaye Haidara estime que la transition malienne ne signifie pas nécessairement une refondation complète de l’État, mais elle a ouvert un processus de réflexion sur les réformes nécessaires pour répondre aux attentes des citoyens.Pour Baba Moulaye Haidara, la première priorité de la transition consistait à ramener la sécurité dans le pays. Il fallait donc reformer, équiper et redresser l’armée, tout en travaillant sur le mental et le comportement des militaires.Le souverainisme constitue, selon lui, l’un des principaux acquis de la transition. Ce mot, explique-t-il, anime désormais les Maliens de toutes générations, qui souhaitent un pays souverain, libre de ses choix stratégiques et de ses partenaires.À ses yeux, une gestion politique et économique intégrée, fondée sur la culture commune des trois pays, pourrait créer une émulation bénéfique, renforcer l’Alliance et en faire un exemple pour l’Afrique à l’horizon 2050.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
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Souveraineté, armée, AES: les priorités de la transition malienne
Dans ce nouvel épisode du Tandem, l’ancien ministre malien des Transports Baba Moulaye Haidara revient sur les acquis de la transition: reconstruction de l’armée, affirmation de la souveraineté et ambition de l’Alliance des États du Sahel.
Baba Moulaye Haidara estime que la transition malienne ne signifie pas nécessairement une refondation complète de l’État, mais elle a ouvert un processus de réflexion sur les réformes nécessaires pour répondre aux attentes des citoyens.
Pour Baba Moulaye Haidara, la première priorité de la transition consistait à ramener la sécurité dans le pays. Il fallait donc reformer, équiper et redresser l’armée, tout en travaillant sur le mental et le comportement des militaires.
Le souverainisme constitue, selon lui, l’un des principaux acquis de la transition. Ce mot, explique-t-il, anime désormais les Maliens de toutes générations, qui souhaitent un pays souverain, libre de ses choix stratégiques et de ses partenaires.
"Nous voulons désormais un pays souverain. Cela nous a conduits à trois principes: le respect de la souveraineté du Mali, le respect de nos choix stratégiques et de nos choix de partenaires, et le respect des intérêts vitaux du pays", a affirmé l’ancien ministre.
À ses yeux, une gestion politique et économique intégrée, fondée sur la culture
commune des trois pays, pourrait créer une émulation bénéfique, renforcer l’Alliance et en faire un exemple pour l’Afrique à l’horizon 2050.
"L’AES, c’est près de 70 millions d’âmes, plus de 3 millions de kilomètres carrés, de grands fleuves, de grands lacs et des millions de terres arables. […] Si on se tourne vers une gestion politique intégrée, une gestion économique intégrée avec la culture qui est commune à nos trois pays, je crois qu'on ne fera pas de jaloux. Mais on va beaucoup créer de l'émulation qui pourrait agrandir cette alliance et en faire d'ailleurs un exemple qui pourrait amener l'Afrique vers les meilleurs moments qu'elle a toujours souhaité", a souligné Baba Moulaye Haidara.
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