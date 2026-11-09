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"L'instrumentalisation de l'expertise peut être un mécanisme structurel d'influence"
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le Dr Gamal El-Ballat, fondateur et animateur de l’Institut de recherche dans les récits et les organisations (IRRO)... 09.11.2026, Sputnik Afrique
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"L'instrumentalisation de l'expertise peut être un mécanisme structurel d'influence"
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le Dr Gamal El-Ballat, fondateur et animateur de l’Institut de recherche dans les récits et les organisations (IRRO), explique comment le rôle de l’expert, notamment ceux des médias, dans la société.
Selon Gamal El-Ballat, la société accorde naturellement sa confiance à ceux qui possèdent un savoir, un titre ou une autorité reconnue. Mais cette confiance peut devenir un instrument d’influence. En s’appuyant sur la notion de "capital symbolique" développée par le sociologue Pierre Bourdieu, il estime que l’instrumentalisation de l’expertise peut constituer un mécanisme structurel d’influence, et non une simple dérive individuelle.Il estime que nous ne sommes pas seulement face à une anomalie, mais devant un mécanisme qui peut faire partie du fonctionnement même des institutions et des organisations.L’expert appelle d’abord à distinguer la réalité d’un événement du récit construit autour de celui-ci. Un fait et son interprétation ne sont pas la même chose: en s’appuyant sur le philosophe Paul Ricœur, il rappelle que raconter un événement, c’est déjà lui donner un sens.Pour lui, la liberté de penser ne se limite pas au droit d’exprimer une opinion: elle consiste aussi à comprendre comment cette opinion s’est formée.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"L'instrumentalisation de l'expertise peut être un mécanisme structurel d'influence"
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le Dr Gamal El-Ballat, fondateur et animateur de l’Institut de recherche dans les récits et les organisations (IRRO), explique comment le rôle de l’expert, notamment ceux des médias, dans la société.
Selon Gamal El-Ballat, la société accorde naturellement sa confiance à ceux qui possèdent un savoir, un titre ou une autorité reconnue. Mais cette confiance peut devenir un instrument d’influence.
En s’appuyant sur la notion de "capital symbolique" développée par le sociologue Pierre Bourdieu, il estime que l’instrumentalisation de l’expertise peut constituer un mécanisme structurel d’influence, et non une simple dérive individuelle.
Il estime que nous ne sommes pas seulement face à une anomalie, mais devant un mécanisme qui peut faire partie du fonctionnement même des institutions et des organisations.
"Ce n'est pas parce qu'une personne possède l'autorité de parler qu'elle possède nécessairement la vérité sur ce dont elle parle", a affirmé l’enseignant-chercheur en sciences de gestion.
L’expert appelle d’abord à distinguer la réalité d’un événement du récit construit autour de celui-ci. Un fait et son interprétation ne sont pas la même chose: en s’appuyant sur le philosophe
Paul Ricœur, il rappelle que raconter un événement, c’est déjà lui donner un sens.
"La manipulation ne consiste pas toujours à diffuser une information fausse. Elle peut aussi consister à présenter des faits exacts dans un contexte incomplet. […] Le véritable enjeu est de comprendre comment une information a été construite et pourquoi elle nous est présentée de cette manière", a précisé le Dr Gamal El-Ballat.
Pour lui, la liberté de penser ne se limite pas au droit d’exprimer une opinion: elle consiste aussi à comprendre comment cette opinion s’est formée.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
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