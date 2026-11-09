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Un regard honnête sur les événements les plus importants en Afrique et au-délà. Paul Ella ouvre le débat avec ses invités pour des analyses et commentaires sans filtre, nous révélant leur vision de l’Afrique.
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Algérie–Niger: "Сette coopération ne remplacera pas le rôle des forces de défense nigériennes"
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Habib Boubacar Touré, analyste politique nigérien, revient sur l’adoption par le Parlement algérien d’un projet de... 09.11.2026, Sputnik Afrique
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Algérie–Niger: "Сette coopération ne remplacera pas le rôle des forces de défense nigériennes"
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Habib Boubacar Touré, analyste politique nigérien, revient sur l’adoption par le Parlement algérien d’un projet de loi autorisant l’envoi de troupes militaires au Niger. Il analyse les conditions d’une coopération sécuritaire respectueuse de la souveraineté nigérienne et bénéfique pour les populations.
Pour Habib Boubacar Touré, le partenariat entre Alger et Niamey ne devra pas être jugé sur les seules déclarations ou sur la présence militaire. Trois éléments, selon lui, détermineront son efficacité: l’amélioration concrète de la sécurité, le respect de la souveraineté nigérienne et les retombées économiques pour le pays.Habib Boubacar Touré souligne l’expérience algérienne dans la lutte antiterroriste et la protection des infrastructures énergétiques. Une coopération bien encadrée pourrait, selon lui, renforcer le partage de renseignements, la formation spécialisée, la prévention des risques et les capacités de protection des sites stratégiques.Pour l’analyste, la présence de militaires algériens ne doit pas devenir un objectif en soi. Elle doit répondre à des missions précises et s’inscrire dans une stratégie plus large de stabilisation, de protection des populations et de développement économique.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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Algérie–Niger: "Сette coopération ne remplacera pas le rôle des forces de défense nigériennes"

12:23 09.11.2026 (Mis à jour: 12:23 13.11.2026)
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Algérie–Niger: "Сette coopération ne remplacera pas le rôle des forces de défense nigériennes"
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Habib Boubacar Touré, analyste politique nigérien, revient sur l’adoption par le Parlement algérien d’un projet de loi autorisant l’envoi de troupes militaires au Niger. Il analyse les conditions d’une coopération sécuritaire respectueuse de la souveraineté nigérienne et bénéfique pour les populations.
Pour Habib Boubacar Touré, le partenariat entre Alger et Niamey ne devra pas être jugé sur les seules déclarations ou sur la présence militaire. Trois éléments, selon lui, détermineront son efficacité: l’amélioration concrète de la sécurité, le respect de la souveraineté nigérienne et les retombées économiques pour le pays.
"La souveraineté ne signifie pas qu'un pays doit vivre en autarcie ou refuser toute coopération extérieure. Elle signifie qu'il doit être capable de définir librement ses priorités, des choix de ses partenaires et surtout de fixer les conditions dans lesquelles il souhaite travailler avec eux", a précisé l’analyste politique nigérien.
Habib Boubacar Touré souligne l’expérience algérienne dans la lutte antiterroriste et la protection des infrastructures énergétiques. Une coopération bien encadrée pourrait, selon lui, renforcer le partage de renseignements, la formation spécialisée, la prévention des risques et les capacités de protection des sites stratégiques.
"Mais il faut être clair, cette coopération ne remplacera pas le rôle des forces de défense et de sécurité nigériennes, à qui je rends un hommage vibrant pour tous les sacrifices concentrés jusqu'ici afin de maintenir l'intégrité territoriale de notre pays. Elle devra renforcer aujourd'hui leur capacité, cette coopération, dans un cadre défini par les autorités compétentes".
Pour l’analyste, la présence de militaires algériens ne doit pas devenir un objectif en soi. Elle doit répondre à des missions précises et s’inscrire dans une stratégie plus large de stabilisation, de protection des populations et de développement économique.

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