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"L’erreur capitale des pays baltes serait de penser qu’ils entraineront l’Otan contre la Russie"
"L’erreur capitale des pays baltes serait de penser qu’ils entraineront l’Otan contre la Russie"
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Me Alain Duflot, expert en droit européen et international et analyste géopolitique, explique les enjeux de la... 07.11.2026, Sputnik Afrique
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"L’erreur capitale des pays baltes serait de penser qu’ils entraineront l’Otan contre la Russie"
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Me Alain Duflot, expert en droit européen et international et analyste géopolitique, explique les enjeux de la déclaration du chef de la diplomatie estonienne au Times, affirmant que son pays avait les capacités de tarir en quelques heures, la principale source de revenus commerciaux de la Russie.
Me Alain Duflot estime que les pays baltes, et notamment l’Estonie, privilégient la surenchère plutôt que la désescalade afin de maintenir l’attention internationale et d’obtenir davantage de soutien militaire de l’Otan.Selon lui, leur objectif est de militariser à outrance leur territoire face à la Russie, quitte à créer des tensions et à tenir des propos "totalement hors sol" et en décalage avec la réalité.Alain Duflot explique que les pays baltes tentent de convaincre leurs alliés que le scénario de l’invasion de la Pologne par les nazis pourrait se reproduire, justifiant ainsi une militarisation comparable à la ligne Maginot.Pour Me Duflot, l’actualité montre qu’il ne faut plus s’étonner d’événements ou de décisions qui auraient semblé improbables il y a quelques années. L’erreur capitale des pays baltes serait de croire qu’ils entraîneront immanquablement l’Otan avec eux et pourront compter sur la solidarité et la protection de l’article 5 du traité de l’Alliance.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"L’erreur capitale des pays baltes serait de penser qu’ils entraineront l’Otan contre la Russie"
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Me Alain Duflot, expert en droit européen et international et analyste géopolitique, explique les enjeux de la déclaration du chef de la diplomatie estonienne au Times, affirmant que son pays avait les capacités de tarir en quelques heures, la principale source de revenus commerciaux de la Russie.
Me Alain Duflot estime que les pays baltes, et notamment l’Estonie, privilégient la surenchère plutôt que la désescalade afin de maintenir l’attention internationale et d’obtenir davantage de soutien militaire de l’Otan.
Selon lui, leur objectif est de militariser à outrance leur territoire face à la Russie, quitte à créer des tensions et à tenir des propos "totalement hors sol" et en décalage avec la réalité.
"Ce n’est certainement pas aux pays baltes de parler au nom des membres de l’Otan. Ce qui est agaçant c’est qu’à jouer avec le feu en permanence, l’un de ces pays se brûle maladroitement et en rejette la responsabilité sur son voisin russe dans une sorte de remake à l’ukrainienne", a affirmé l’expert.
Alain Duflot explique que les pays baltes tentent de convaincre leurs alliés que le scénario de l’invasion de la Pologne
par les nazis pourrait se reproduire, justifiant ainsi une militarisation comparable à la ligne Maginot.
"Nous ne sommes plus en 1939, mais près de 90 ans plus tard et les conflits armés de grande ampleur ne consistent plus à envahir par voie terrestre son voisin mais à atteindre ses intérêts stratégiques, économiques souvent bien loin de son propre territoire".
Pour Me Duflot, l’actualité montre qu’il ne faut plus s’étonner d’événements ou de décisions qui auraient semblé improbables il y a quelques années. L’erreur capitale des pays baltes serait de croire qu’ils entraîneront immanquablement l’Otan avec eux et pourront compter sur la solidarité et la protection de l’article 5 du traité de l’Alliance.
"Rien n’est moins sûr surtout dans ce temps de restrictions économiques, aucun de ces pays n’a les épaules assez larges pour supporter un conflit armé de haute intensité et prolongé. Croire ainsi que bloquer la Baltique conduirait à l’asphyxie de la Russie est une grossière erreur", a souligné l’analyste géopolitique.
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