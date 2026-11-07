https://fr.sputniknews.africa/20261107/la-maitrise-du-russe-une-veritable-cle-vers-de-nouveaux-horizons-professionnels-pour-la-jeunesse-1090710490.html
"La maîtrise du russe, une véritable clé vers de nouveaux horizons professionnels pour la jeunesse"
"La maîtrise du russe, une véritable clé vers de nouveaux horizons professionnels pour la jeunesse"
Sputnik Afrique
À l'heure où les relations entre la Russie et l'Afrique connaissent un essor sans précédent, apprendre le russe à Abidjan n'est plus une simple curiosité, mais... 07.11.2026, Sputnik Afrique
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"La maîtrise du russe, une véritable clé vers de nouveaux horizons professionnels pour la jeunesse"
Sputnik Afrique
À l'heure où les relations entre la Russie et l'Afrique connaissent un essor sans précédent, apprendre le russe à Abidjan n'est plus une simple curiosité, mais une véritable opportunité d'avenir. L'invitée de cette nouvelle édition de Pouls est Marta Starshova, enseignante à l'Université pédagogique d'Iaroslavl.
Dans le cadre du projet humanitaire "Enseignant russe à l'étranger", elle brise les idées reçues sur la difficulté de la langue russe en utilisant la musique, le jeu et les échanges culturels.Entre astuces pédagogiques pour débuter, perspectives concrètes d'études en Russie et vision d'un monde multipolaire, découvrez comment la jeunesse ivoirienne et africaine s'approprie cette langue pour s'ouvrir de nouveaux horizons académiques et professionnels.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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"La maîtrise du russe, une véritable clé vers de nouveaux horizons professionnels pour la jeunesse"
À l'heure où les relations entre la Russie et l'Afrique connaissent un essor sans précédent, apprendre le russe à Abidjan n'est plus une simple curiosité, mais une véritable opportunité d'avenir. L'invitée de cette nouvelle édition de Pouls est Marta Starshova, enseignante à l'Université pédagogique d'Iaroslavl.
Dans le cadre du projet humanitaire "Enseignant russe à l'étranger", elle brise les idées reçues sur la difficulté de la langue russe en utilisant la musique, le jeu et les échanges culturels.
Entre astuces pédagogiques pour débuter, perspectives concrètes d'études en Russie et vision d'un monde multipolaire, découvrez comment la jeunesse ivoirienne et africaine s'approprie cette langue pour s'ouvrir de nouveaux horizons académiques et professionnels.
"La maîtrise du russe rend la jeunesse africaine plus compétitive sur le marché du travail mondial. Nous n'enseignons pas seulement la grammaire, nous donnons aux étudiants un outil pour la coopération future, leur permettant de devenir le pont qui relie l'Afrique et la Russie."
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify