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Sommet Chine, Russie et États-Unis: entre crise de confiance et espoirs
Sommet Chine, Russie et États-Unis: entre crise de confiance et espoirs
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Dmitri de Kochko, journaliste, réalisateur, président de l’association Stop russophobie, analyse la possible... 06.11.2026, Sputnik Afrique
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Sommet Chine, Russie et États-Unis: entre crise de confiance et espoirs
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Dmitri de Kochko, journaliste, réalisateur, président de l’association Stop russophobie, analyse la possible future réunion tripartite entre les Présidents russe, américain et chinois lors du sommet de l’APEC.
Lors des grands événements diplomatiques internationaux, les Européens semblent disqualifiés. Comme l’explique Dmitri de Kochko:Or, la question d’un nouvel accord de sécurité mondiale revient à l’ordre du jour, alors que Biden avait rejeté à l’hiver 2021 les propositions de Poutine. Selon Dmitri de Kochko:Pour Dmitri de Kochko, l’une des interrogations réside en la place de l’Inde dans ce jeu. Mais pour lui, nous n’en sommes qu’au début et le problème de fond est celui de la confiance:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Sommet Chine, Russie et États-Unis: entre crise de confiance et espoirs
17:12 06.11.2026 (Mis à jour: 17:14 10.11.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Dmitri de Kochko, journaliste, réalisateur, président de l’association Stop russophobie, analyse la possible future réunion tripartite entre les Présidents russe, américain et chinois lors du sommet de l’APEC.
Lors des grands événements diplomatiques internationaux, les Européens semblent disqualifiés. Comme l’explique Dmitri de Kochko:
“Les Européens se sont d'un certain point de vue disqualifiés puisque les dirigeants européens ont été mis en place quand même par l'État profond et par la grande finance d'outre-Atlantique, qui est globaliste”.
Or, la question d’un nouvel accord de sécurité mondiale revient à l’ordre du jour, alors que Biden avait rejeté à l’hiver 2021 les propositions de Poutine. Selon Dmitri de Kochko:
“Aujourd'hui, Trump, on l'a vu, souhaite sans doute négocier au moins provisoirement un accord de sécurité mondiale, évidemment le plus possible dans les intérêts américains. Mais il se trouve que, ni les Russes, ni les Chinois n'y sont opposés d'une manière très très forte. À la limite, ils voudraient s'arranger avec les Américains, parce qu'il y a quand même des milieux d'affaires et en Chine et en Russie qui y voient un gros avantage.”
Dans cette configuration, “le langage de la pseudo-indépendance européenne, qui est quand même assez dommage, parce qu'ils empruntent du vocabulaire souverainiste pour justifier le fait qu'ils vont piller le contribuable européen pour arriver à transformer l'Europe occidentale en proxy des États-Unis dans ses projets, notamment contre la Russie et accessoirement contre la Chine. C'est-à-dire que c'est nous qui allons payer, mener les projets des États-Unis, quels qu'ils soient.”
Pour Dmitri de Kochko, l’une des interrogations réside en la place de l’Inde dans ce jeu. Mais pour lui, nous n’en sommes qu’au début et le problème de fond est celui de la confiance:
“Il faut bien dire que la confiance a été totalement rompue. Elle a été rompue du côté russe par rapport aux Occidentaux avec la progression de l'OTAN, avec l'affaire des accords de Minsk trahis, escroqués, etc. avec plein d'autres accords qui ont été rompus, avec les traités sur le désarmement qui ont été rompus, y compris par Trump”.
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