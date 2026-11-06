Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh

Pour améliorer le fonctionnement de notre site, accroître la pertinence des contenus informationnels et optimiser le ciblage publicitaire, nous collectons des informations techniques anonymisées sur vous, notamment à l’aide d’outils de nos partenaires. Le processus de traitement des données personnelles est décrit en détail dans la Politique de confidentialité. Les technologies que nous mettons en œuvre pour ce faire sont décrites en détail dans la Politique d’utilisation des cookies et d’enregistrement automatique.

En cliquant sur "Accepter et fermer", vous acceptez que vos données personnelles soient utilisées dans les buts décrits ci-dessus.

Vous pourrez revenir sur votre choix et retirer votre consentement en utilisant n’importe quel autre moyen indiqué dans la Politique de confidentialité.

- Sputnik Afrique, 1920
Afrique en marche
Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
https://fr.sputniknews.africa/20261106/le-neocolonialisme-a-maintenu-une-politique-volontaire-de-sous-developpement-en-afrique-1090692137.html
"Le néocolonialisme a maintenu une politique volontaire de sous-développement en Afrique"
"Le néocolonialisme a maintenu une politique volontaire de sous-développement en Afrique"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, expert de l’Afrique et auteur du livre "Voir l’Afrique... 06.11.2026, Sputnik Afrique
2026-11-06T12:00+0100
2026-11-06T12:00+0100
afrique en marche
podcasts
afrique
occident
france
otan
nicolas sarkozy
sahel
russie
néo-colonialisme
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0b/05/1090691965_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9a600f0400479c9434c6f3cb7f181fc4.jpg
"Le néocolonialisme a maintenu une politique volontaire de sous-développement en Afrique"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, expert de l’Afrique et auteur du livre "Voir l’Afrique avec les yeux du futur", explique, sur fond du sommet Russie-Afrique, pourquoi les Africains ont choisi de s’associer à d’autres partenaires étrangers, dont la Chine et la Russie.
afrique
occident
france
sahel
russie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0b/05/1090691965_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_5469c41600e0672c2ff27f6e0cd86a13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, afrique, occident, france, otan, nicolas sarkozy, sahel, russie, néo-colonialisme, terrorisme, аудио
podcasts, afrique, occident, france, otan, nicolas sarkozy, sahel, russie, néo-colonialisme, terrorisme, аудио

"Le néocolonialisme a maintenu une politique volontaire de sous-développement en Afrique"

12:00 06.11.2026
Afrique en marche
"Le néocolonialisme a maintenu une politique volontaire de sous-développement en Afrique"
S'abonner
Louadj Kamal - Sputnik Afrique
Kamal Louadj
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, expert de l’Afrique et auteur du livre "Voir l’Afrique avec les yeux du futur", explique, sur fond du sommet Russie-Afrique, pourquoi les Africains ont choisi de s’associer à d’autres partenaires étrangers, dont la Chine et la Russie.
"Le jour où a commencé le sommet Russie-Afrique à Moscou, le ministère français de la Défense, relayé par Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, a publié un rapport dit VIGINIUM sur les structures d'influence et d'ingérence informationnelle russe en Afrique. Ce rapport considère que les Africains ne peuvent pas penser par eux même et être souverains dans leur choix, ces derniers étant nécessairement anti-français et pro-russes!", affirme à Radio Sputnik Afrique Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, expert de l’Afrique et auteur du livre "Voir l’Afrique avec les yeux du futur".
Dans le même sens, Sébastien Périmony rappelle que "les accords de coopération militaire mis en place après les "pseudo-indépendances" dans les années 60 des colonies françaises en Afrique ont été catastrophique pour l'Afrique. Lorsque que le terrorisme s'est récemment développé dans la région suite à la destruction de la Lybie par le Président français Nicolas Sarkozy et l'Otan, on a vu au Sahel des armées nationales incapables d’y faire face ! Pourquoi ? Il est où le bilan positif, dont se gargarisent les médias français, des 60 années de coopération militaire et sécuritaire avec les pays africains?"
Pour M.Périmony, "le néocolonialisme a maintenu une politique volontaire de sous-développement en Afrique. Pas de train à grande vitesse, pas de réseau d'eau potable, pas d'électricité, pas de soins ni d'éducation de qualité, et aujourd'hui on s'étonne et on s'oppose à ce que ces pays cherchent à diversifier leurs partenaires dans le monde. De qui se moque-t-on!"
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала