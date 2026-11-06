"Le jour où a commencé le sommet Russie-Afrique à Moscou, le ministère français de la Défense, relayé par Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, a publié un rapport dit VIGINIUM sur les structures d'influence et d'ingérence informationnelle russe en Afrique. Ce rapport considère que les Africains ne peuvent pas penser par eux même et être souverains dans leur choix, ces derniers étant nécessairement anti-français et pro-russes!", affirme à Radio Sputnik Afrique Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, expert de l’Afrique et auteur du livre "Voir l’Afrique avec les yeux du futur".
Dans le même sens, Sébastien Périmony rappelle que "les accords de coopération militaire mis en place après les "pseudo-indépendances" dans les années 60 des colonies françaises en Afrique ont été catastrophique pour l'Afrique. Lorsque que le terrorisme s'est récemment développé dans la région suite à la destruction de la Lybie par le Président français Nicolas Sarkozy et l'Otan, on a vu au Sahel des armées nationales incapables d’y faire face ! Pourquoi ? Il est où le bilan positif, dont se gargarisent les médias français, des 60 années de coopération militaire et sécuritaire avec les pays africains?"
Pour M.Périmony, "le néocolonialisme a maintenu une politique volontaire de sous-développement en Afrique. Pas de train à grande vitesse, pas de réseau d'eau potable, pas d'électricité, pas de soins ni d'éducation de qualité, et aujourd'hui on s'étonne et on s'oppose à ce que ces pays cherchent à diversifier leurs partenaires dans le monde. De qui se moque-t-on!"