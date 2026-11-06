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L’Étendard
L’Étendard lève le voile sur les coulisses du pouvoir. Politique, gouvernance, relations internationales, sécurité: le podcast décrypte les décisions, les rapports de force et les grandes dynamiques qui façonnent l’Afrique et le monde. L’Afrique lève son étendard. Nous décryptons ce qu’il raconte.
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"Le Burkina est en train de devenir la nouvelle Corée du Nord"?
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Le 30 septembre 2026, sur un média français, le journaliste burkinabè Newton Ahmed Barry a estimé que "le Burkina [était] en train de devenir la nouvelle Corée... 06.11.2026, Sputnik Afrique
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"Le Burkina est en train de devenir la nouvelle Corée du Nord"?
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Le 30 septembre 2026, sur un média français, le journaliste burkinabè Newton Ahmed Barry a estimé que «le Burkina [était] en train de devenir la nouvelle Corée du Nord». Cette formule renvoie à examiner le rôle des médias internationaux dans la manière dont les transitions politiques africaines sont racontées et interprétées.
Dans ce numéro de L’Étendard, plusieurs questions suscitent notre attention.Comment les médias français analysent-ils les dirigeants africains arrivés au pouvoir par des coups d’État? Les mêmes grilles de lecture sont-elles appliquées à tous les pays, indépendamment de leurs relations diplomatiques avec Paris, de leurs orientations géopolitiques et de leurs choix de politique étrangère?Pour répondre à ces questions, nous recevons le professeur Franklin Nyamsi, docteur en philosophie, conférencier, écrivain et président de l'Université de l’Afrique des Libertés.Selon lui, si le Burkina est devenu la nouvelle Corée du Nord, cela veut tout simplement dire qu’il est devenu une grande puissance militaire.
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"Le Burkina est en train de devenir la nouvelle Corée du Nord"?

12:10 06.11.2026 (Mis à jour: 12:12 06.11.2026)
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"Le Burkina est en train de devenir la nouvelle Corée du Nord"?
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Le 30 septembre 2026, sur un média français, le journaliste burkinabè Newton Ahmed Barry a estimé que "le Burkina [était] en train de devenir la nouvelle Corée du Nord". Cette formule renvoie à examiner le rôle des médias internationaux dans la manière dont les transitions politiques africaines sont racontées et interprétées.
Dans ce numéro de L’Étendard, plusieurs questions suscitent notre attention.
Comment les médias français analysent-ils les dirigeants africains arrivés au pouvoir par des coups d’État? Les mêmes grilles de lecture sont-elles appliquées à tous les pays, indépendamment de leurs relations diplomatiques avec Paris, de leurs orientations géopolitiques et de leurs choix de politique étrangère?
Pour répondre à ces questions, nous recevons le professeur Franklin Nyamsi, docteur en philosophie, conférencier, écrivain et président de l'Université de l’Afrique des Libertés.
Selon lui, si le Burkina est devenu la nouvelle Corée du Nord, cela veut tout simplement dire qu’il est devenu une grande puissance militaire.
“Ahmed Newton Barry croit enfoncer le Burkina Faso alors qu’en réalité, il est en train de le louanger. Si le Burkina Faso est en train de devenir la Corée du Nord, cela veut dire qu’il est en train de devenir une grande puissance militaire. Quel mal y aurait-il à ce que le Burkina Faso, notre terre, la ‘Patrie des hommes intègres’, devienne une grande puissance militaire? C’est un bien pour nous et c’est un mal pour les ennemis de l'Afrique”, affirme le professeur au micro de Sputnik Afrique.
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