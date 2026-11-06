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L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
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"L'Afrique ne doit plus se battre pour placer un mot dans le récit du monde"
"L'Afrique ne doit plus se battre pour placer un mot dans le récit du monde"
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À l'occasion de la Journée internationale des écrivains africains, Pouls donne la parole à celles qui refusent qu'on écrive leur histoire à leur place. Entre... 06.11.2026, Sputnik Afrique
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À l'occasion de la Journée internationale des écrivains africains, Pouls donne la parole à celles qui refusent qu'on écrive leur histoire à leur place. Entre héritage, langues maternelles et souveraineté narrative, elles racontent comment l'Afrique reprend le pouvoir sur ses propres mots.
On tend le micro à deux voix puissantes de la nouvelle génération littéraire: Rabiaa Marhouch, éditrice marocaine et fondatrice de la maison d'édition panafricaine Africamoude, qui se bat pour structurer le marché du livre sur le continent, et Mey Kharief, jeune auteure algérienne dont le premier roman a été présenté cette année au Salon du livre d'Alger. Et de poursuivre: Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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"L'Afrique ne doit plus se battre pour placer un mot dans le récit du monde"

13:59 06.11.2026 (Mis à jour: 15:34 06.11.2026)
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À l'occasion de la Journée internationale des écrivains africains, Pouls donne la parole à celles qui refusent qu'on écrive leur histoire à leur place. Entre héritage, langues maternelles et souveraineté narrative, elles racontent comment l'Afrique reprend le pouvoir sur ses propres mots.
On tend le micro à deux voix puissantes de la nouvelle génération littéraire: Rabiaa Marhouch, éditrice marocaine et fondatrice de la maison d'édition panafricaine Africamoude, qui se bat pour structurer le marché du livre sur le continent, et Mey Kharief, jeune auteure algérienne dont le premier roman a été présenté cette année au Salon du livre d'Alger.

"Il faut non seulement un combat symbolique, mais aussi un combat économique et structurel. Et c'est ça qui va changer la donne, parce qu'on a le potentiel, on a le marché, on a la jeunesse, on a les langues", avance Mme Marhouch.

Et de poursuivre:
"Mon rêve c'est que demain, l'Afrique ne doive plus seulement se battre, pour placer un mot ou un chapitre dans le récit du monde mais qu'elle se donne chez elle les moyens d'écrire et de fabriquer ce récit."
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