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"Il y a une confiance réciproque actuelle entre les pays africains et la Russie"
"Il y a une confiance réciproque actuelle entre les pays africains et la Russie"
Sputnik Afrique
Le troisième sommet Russie-Afrique s'est achevé à Moscou avec la signature de 104 accords et de 62 mémorandums couvrant différents secteurs. Pour Sputnik... 05.11.2026, Sputnik Afrique
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"Il y a une confiance réciproque actuelle entre les pays africains et la Russie"
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Le troisième sommet Russie-Afrique s'est achevé à Moscou avec la signature de 104 accords et de 62 mémorandums couvrant différents secteurs. Pour Sputnik Afrique, le politologue tuniso-suisse Riadh Sidaoui a dressé le bilan de cette rencontre et analysé les perspectives du partenariat entre Moscou et les pays africains.
L'expert estime que le sommet témoigne d'un climat de confiance entre les deux parties. Il a notamment rappelé l'héritage des relations entre l'Union soviétique et les mouvements de libération nationale africains:Riadh Sidaoui considère également que le rapprochement entre Moscou et les capitales africaines s'inscrit dans une dynamique de coopération mutuellement bénéfique, dans un contexte de tensions entre la Russie et les pays occidentaux:Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"Il y a une confiance réciproque actuelle entre les pays africains et la Russie"
Le troisième sommet Russie-Afrique s'est achevé à Moscou avec la signature de 104 accords et de 62 mémorandums couvrant différents secteurs. Pour Sputnik Afrique, le politologue tuniso-suisse Riadh Sidaoui a dressé le bilan de cette rencontre et analysé les perspectives du partenariat entre Moscou et les pays africains.
L'expert estime que le sommet témoigne d'un climat de confiance entre les deux parties. Il a notamment rappelé l'héritage des relations entre l'Union soviétique et les mouvements de libération nationale africains:
"Le bilan est très positif parce qu'il y a une confiance réciproque actuelle entre les pays africains et la Russie. Rappelons-le que dans l'Union soviétique, la majorité des pays africains avaient de très bons rapports avec l'Union soviétique. D'ailleurs, l'Union soviétique a soutenu militairement et financièrement tous les mouvements de libération nationale en Afrique. Et l'université Patrice Lumumba en Russie, c'est le grand témoignage de ces relations entre l'Union soviétique et les pays africains", souligne-t-il au micro de Zone de Contact.
Riadh Sidaoui considère également que le rapprochement entre Moscou et les capitales africaines s'inscrit dans une dynamique de coopération mutuellement bénéfique, dans un contexte de tensions entre la Russie et les pays occidentaux:
"Les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne ont voulu isoler totalement la Russie, détruire son économie, détruire, diaboliser le pays. Mais les Russes ont trouvé en Afrique un espace de collaboration, de soutien réciproque. C'est pour cela que je dis que c'est la formule magique. Autant que les Africains ont besoin de la Russie, la Russie aussi a besoin des Africains dans une relation réciproque, dans une relation de respect et sur le plan économique gagnant-gagnant."
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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