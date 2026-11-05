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Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
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IA: "L'Afrique est face à un défi majeur pour se réapproprier son propre narratif"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ryma Rouibi, maîtresse de conférences à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information... 05.11.2026, Sputnik Afrique
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IA: "L'Afrique est face à un défi majeur pour se réapproprier son propre narratif"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ryma Rouibi, maîtresse de conférences à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information (ENJSI) d'Alger, analyse les enjeux de puissance liés à l'intelligence artificielle, son utilisation militaire et les défis qu'elle pose à la souveraineté narrative africaine.
L'intelligence artificielle est devenue un instrument de puissance, reposant notamment sur des alliances entre les États et les grandes entreprises du numérique. Ryma Rouibi souligne que ces dernières contrôlent des infrastructures stratégiques, des plateformes de communication et des modèles d'IA, tandis que les gouvernements leur apportent financements, marchés publics et contrats.La chercheuse met également en garde contre l'utilisation de l'IA à des fins militaires, évoquant notamment les conflits en Ukraine et à Gaza:Face à cette évolution, elle estime que l'Afrique doit renforcer sa capacité à produire ses propres analyses et à défendre ses représentations :► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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IA: "L'Afrique est face à un défi majeur pour se réapproprier son propre narratif"

11:37 05.11.2026
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IA: "L'Afrique est face à un défi majeur pour se réapproprier son propre narratif"
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Louadj Kamal - Sputnik Afrique
Kamal Louadj
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ryma Rouibi, maîtresse de conférences à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information (ENJSI) d'Alger, analyse les enjeux de puissance liés à l'intelligence artificielle, son utilisation militaire et les défis qu'elle pose à la souveraineté narrative africaine.
L'intelligence artificielle est devenue un instrument de puissance, reposant notamment sur des alliances entre les États et les grandes entreprises du numérique. Ryma Rouibi souligne que ces dernières contrôlent des infrastructures stratégiques, des plateformes de communication et des modèles d'IA, tandis que les gouvernements leur apportent financements, marchés publics et contrats.
La chercheuse met également en garde contre l'utilisation de l'IA à des fins militaires, évoquant notamment les conflits en Ukraine et à Gaza:
"Nous savons que les États-Unis et Israël sont passés maîtres, justement, dans ce domaine de détournement militariste et belliciste de l'Intelligence artificielle."
Face à cette évolution, elle estime que l'Afrique doit renforcer sa capacité à produire ses propres analyses et à défendre ses représentations :
"L'Afrique est face à un défi majeur pour se réapproprier son propre narratif et trouver les mécanismes adéquats pour pouvoir décortiquer et décoder les discours justement qui menacent la cohésion, la culture et la perception africaine de ses propres réalités".
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