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Serge Espoir Matomba: "Nous continuerons à travailler pour le bien de l’Afrique"
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Dans cet épisode de L’Afrique marche, Serge Matomba, Premier secrétaire du parti du Peuple uni pour la rénovation sociale au Cameroun, promoteur de "For You... 03.11.2026, Sputnik Afrique
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Serge Espoir Matomba: "Nous continuerons à travailler pour le bien de l’Afrique"
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Dans cet épisode de L’Afrique marche, Serge Matomba, Premier secrétaire du parti du Peuple uni pour la rénovation sociale au Cameroun, promoteur de "For You media", évoque le rapport de VIGINUM, service français rattaché au Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui l’accuse de participer à une "opération d'influence russe".
Pour Serge Espoir Matomba, ces accusations, qu’il juge dépourvues de preuves tangibles, interrogent sur les méthodes des services de renseignement français.Selon Serge Espoir Matomba, si les services français fonctionnent de cette manière, cela suggérerait que la France aurait volontairement induit en erreur les États et les autorités africaines, qu’elles soient civiles, médiatiques ou militaires.Dans le même sens, il dénonce "le mépris et le déni du droit et de capacité de penser par soi-même aux Africains", qu’il qualifie d’"insulte de la pire espèce" rappelant la colonisation.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Serge Espoir Matomba: "Nous continuerons à travailler pour le bien de l’Afrique"
13:29 03.11.2026 (Mis à jour: 13:29 05.11.2026)
Dans cet épisode de L’Afrique marche, Serge Matomba, Premier secrétaire du parti du Peuple uni pour la rénovation sociale au Cameroun, promoteur de "For You media", évoque le rapport de VIGINUM, service français rattaché au Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui l’accuse de participer à une "opération d'influence russe".
Pour Serge Espoir Matomba, ces accusations, qu’il juge dépourvues de preuves tangibles, interrogent sur les méthodes des services de renseignement français.
"On a vraiment envie de se poser des questions sur le niveau et la façon de travailler et de fonctionner des services de renseignement français. Et ça, au-delà des attaques et des nombreux mensonges et diffamations que le document contient, sans présenter la moindre preuve tangible", a affirmé le Premier secrétaire du PURS au Cameroun.
Selon Serge Espoir Matomba, si les services français fonctionnent de cette manière, cela suggérerait que la France aurait volontairement induit en erreur les États et les autorités africaines, qu’elles soient civiles, médiatiques ou militaires.
"Les renseignements français se sont toujours contentés de fabriquer et d’inventer de fausses informations, au lieu de fonder leurs rapports sur des faits réels et fiables, dans le seul but d’imposer des narratifs et des politiques économiques et sécuritaires servant exclusivement les intérêts de la métropole".
Dans le même sens, il dénonce "le mépris et le déni du droit et de capacité de penser par soi-même aux Africains", qu’il qualifie d’"insulte de la pire espèce" rappelant la colonisation.
"Nous avons la liberté de penser par nous-mêmes. Pensez ce que vous voulez, dites ce que vous voulez et accusez-nous de ce que vous voulez, on s’en fiche. Nous continuerons à travailler pour le bien de l’Afrique et des Africains, sans être influencés par quiconque ", a déclaré le promoteur de "For You media".
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