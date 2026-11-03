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Poutine mérite d'être salué pour avoir préservé l'unité de la Russie: un homme politique russe
Poutine mérite d'être salué pour avoir préservé l'unité de la Russie: un homme politique russe
Sputnik Afrique
Le Président russe a œuvré pendant des années pour contrer les tentatives visant à diviser la société russe, a déclaré à Sputnik Leonid Kalachnikov, président... 03.11.2026, Sputnik Afrique
2026-11-03T19:50+0100
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👉 L'Ukraine a manqué de chance avec ses dirigeants, des nationalistes ayant pris le pouvoir; pourtant, l'histoire montre que la Russie et l'Ukraine forment un seul peuple, a-t-il ajouté.🤝 M.Kalachnikov a également salué les efforts de l'Union soviétique pour avoir préservé langues et cultures, soulignant qu'elle n'avait jamais détruit la moindre langue.
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Poutine mérite d'être salué pour avoir préservé l'unité de la Russie: un homme politique russe

19:50 03.11.2026
© Photo POOL / Accéder à la base multimédiaUne visite de travail de Vladimir Poutine à Vladivostok, le 4 septembre 2025
Une visite de travail de Vladimir Poutine à Vladivostok, le 4 septembre 2025 - Sputnik Afrique, 1920, 03.11.2026
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Le Président russe a œuvré pendant des années pour contrer les tentatives visant à diviser la société russe, a déclaré à Sputnik Leonid Kalachnikov, président de la commission de la Douma d'État chargée de la CEI.
👉 L'Ukraine a manqué de chance avec ses dirigeants, des nationalistes ayant pris le pouvoir; pourtant, l'histoire montre que la Russie et l'Ukraine forment un seul peuple, a-t-il ajouté.

🤝 M.Kalachnikov a également salué les efforts de l'Union soviétique pour avoir préservé langues et cultures, soulignant qu'elle n'avait jamais détruit la moindre langue.
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