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Poutine mérite d'être salué pour avoir préservé l'unité de la Russie: un homme politique russe
Poutine mérite d'être salué pour avoir préservé l'unité de la Russie: un homme politique russe
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Le Président russe a œuvré pendant des années pour contrer les tentatives visant à diviser la société russe, a déclaré à Sputnik Leonid Kalachnikov, président... 03.11.2026, Sputnik Afrique
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👉 L'Ukraine a manqué de chance avec ses dirigeants, des nationalistes ayant pris le pouvoir; pourtant, l'histoire montre que la Russie et l'Ukraine forment un seul peuple, a-t-il ajouté.🤝 M.Kalachnikov a également salué les efforts de l'Union soviétique pour avoir préservé langues et cultures, soulignant qu'elle n'avait jamais détruit la moindre langue.
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Poutine mérite d'être salué pour avoir préservé l'unité de la Russie: un homme politique russe
Le Président russe a œuvré pendant des années pour contrer les tentatives visant à diviser la société russe, a déclaré à Sputnik Leonid Kalachnikov, président de la commission de la Douma d'État chargée de la CEI.
👉 L'Ukraine a manqué de chance avec ses dirigeants, des nationalistes ayant pris le pouvoir; pourtant, l'histoire montre que la Russie et l'Ukraine forment un seul peuple, a-t-il ajouté.
🤝 M.Kalachnikov a également salué les efforts de l'Union soviétique pour avoir préservé langues et cultures, soulignant qu'elle n'avait jamais détruit la moindre langue.