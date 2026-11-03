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Agriculture, industrie, technologies: les ambitions du Tchad dans sa coopération avec la Russie
Agriculture, industrie, technologies: les ambitions du Tchad dans sa coopération avec la Russie
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Au-delà des déclarations, que peut apporter le partenariat avec la Russie au Tchad? Dans cet entretien exclusif accordé à Sputnik Afrique à Moscou, en marge du... 03.11.2026, Sputnik Afrique
2026-11-03T17:16+0100
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Agriculture, industrie, technologies: les ambitions du Tchad dans sa coopération avec la Russie
Sputnik Afrique
Au-delà des déclarations, que peut apporter le partenariat avec la Russie au Tchad? Dans cet entretien exclusif accordé à Sputnik Afrique à Moscou, en marge du troisième Sommet Russie-Afrique, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Ahmed Kogri, évoque les attentes de N’Djamena et les projets que son pays souhaite concrétiser avec Moscou.
Pour le chef de la diplomatie tchadienne, le partenariat entre la Russie et l’Afrique doit désormais se traduire par des résultats tangibles. Il appelle à donner une nouvelle dimension à cette coopération, en accordant davantage de place aux projets économiques et aux investissements.Le ministre insiste également sur la nécessité de renforcer les capacités industrielles du Tchad et de mieux valoriser ses ressources nationales. Pour lui, la coopération doit notamment permettre de développer l'agriculture, l'élevage, les infrastructures et les nouvelles technologies, tout en créant des débouchés pour les compétences formées à l'étranger.Vous pourrez également retrouver dans cet épisode notre entretien avec Jean-Laurent Syssa-Magale, ministre centrafricain de l’Enseignement supérieur, consacré à la formation des jeunes et au transfert de technologies entre la Russie et la Centrafrique.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Agriculture, industrie, technologies: les ambitions du Tchad dans sa coopération avec la Russie
Au-delà des déclarations, que peut apporter le partenariat avec la Russie au Tchad? Dans cet entretien exclusif accordé à Sputnik Afrique à Moscou, en marge du troisième Sommet Russie-Afrique, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Ahmed Kogri, évoque les attentes de N’Djamena et les projets que son pays souhaite concrétiser avec Moscou.
Pour le chef de la diplomatie tchadienne, le partenariat entre la Russie et l’Afrique doit désormais se traduire par des résultats tangibles.
Il appelle à donner une nouvelle dimension à cette coopération, en accordant davantage de place aux projets économiques et aux investissements.
“Nous souhaitons évaluer le prochain sommet sur des cas concrets de réalisation plutôt que de toujours continuer sur des engagements politiques. […] Nous avons besoin que les investisseurs russes et les opérateurs économiques tchadiens puissent immédiatement monter des projets et nous aider à les réaliser. Ce sera gagnant-gagnant”, souligne Ahmed Kogri.
Le ministre insiste également sur la nécessité de renforcer les capacités industrielles du Tchad et de mieux valoriser ses ressources nationales. Pour lui, la coopération
doit notamment permettre de développer l'agriculture, l'élevage, les infrastructures et les nouvelles technologies, tout en créant des débouchés pour les compétences formées à l'étranger.
“Je pense que l’Afrique sortira grandie, l’Afrique sortira libre et digne parce qu’elle n’aura plus à tendre sa main, elle travaillera, elle produira sur place, elle transformera sur place et nous serons un continent qui peut être une puissance économique mondiale”, déclare-t-il.
Vous pourrez également retrouver dans cet épisode notre entretien avec Jean-Laurent Syssa-Magale, ministre centrafricain de l’Enseignement supérieur, consacré à la formation des jeunes et au transfert de technologies entre la Russie et la Centrafrique.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify