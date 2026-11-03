Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh

Pour améliorer le fonctionnement de notre site, accroître la pertinence des contenus informationnels et optimiser le ciblage publicitaire, nous collectons des informations techniques anonymisées sur vous, notamment à l’aide d’outils de nos partenaires. Le processus de traitement des données personnelles est décrit en détail dans la Politique de confidentialité. Les technologies que nous mettons en œuvre pour ce faire sont décrites en détail dans la Politique d’utilisation des cookies et d’enregistrement automatique.

En cliquant sur "Accepter et fermer", vous acceptez que vos données personnelles soient utilisées dans les buts décrits ci-dessus.

Vous pourrez revenir sur votre choix et retirer votre consentement en utilisant n’importe quel autre moyen indiqué dans la Politique de confidentialité.

- Sputnik Afrique, 1920
Avenir souverain
Traditions ressuscitées, nature préservée, peuples relevés. L’émancipation de l’Afrique passe d’abord par la prise de conscience de ses forces. Retrouvez les témoignages de celles et ceux qui bâtissent un avenir de liberté et de dignité humaine.
https://fr.sputniknews.africa/20261103/agriculture-industrie-technologies-les-ambitions-du-tchad-dans-sa-cooperation-avec-la-russie-1090613693.html
Agriculture, industrie, technologies: les ambitions du Tchad dans sa coopération avec la Russie
Agriculture, industrie, technologies: les ambitions du Tchad dans sa coopération avec la Russie
Sputnik Afrique
Au-delà des déclarations, que peut apporter le partenariat avec la Russie au Tchad? Dans cet entretien exclusif accordé à Sputnik Afrique à Moscou, en marge du... 03.11.2026, Sputnik Afrique
2026-11-03T17:16+0100
2026-11-03T17:16+0100
avenir souverain
podcasts
russie
afrique
sommet
tchad
moscou
agriculture
industrie
industrie alimentaire
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0b/03/1090613517_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee7c05a9b2a6c572c0ffd257b64fb87f.jpg
Agriculture, industrie, technologies: les ambitions du Tchad dans sa coopération avec la Russie
Sputnik Afrique
Au-delà des déclarations, que peut apporter le partenariat avec la Russie au Tchad? Dans cet entretien exclusif accordé à Sputnik Afrique à Moscou, en marge du troisième Sommet Russie-Afrique, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Ahmed Kogri, évoque les attentes de N’Djamena et les projets que son pays souhaite concrétiser avec Moscou.
Pour le chef de la diplomatie tchadienne, le partenariat entre la Russie et l’Afrique doit désormais se traduire par des résultats tangibles. Il appelle à donner une nouvelle dimension à cette coopération, en accordant davantage de place aux projets économiques et aux investissements.Le ministre insiste également sur la nécessité de renforcer les capacités industrielles du Tchad et de mieux valoriser ses ressources nationales. Pour lui, la coopération doit notamment permettre de développer l'agriculture, l'élevage, les infrastructures et les nouvelles technologies, tout en créant des débouchés pour les compétences formées à l'étranger.Vous pourrez également retrouver dans cet épisode notre entretien avec Jean-Laurent Syssa-Magale, ministre centrafricain de l’Enseignement supérieur, consacré à la formation des jeunes et au transfert de technologies entre la Russie et la Centrafrique.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
russie
afrique
tchad
moscou
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0b/03/1090613517_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_575c96dc05f69ebdf23ddc7306b14df7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, russie, afrique, sommet, tchad, moscou, agriculture, industrie, industrie alimentaire, technologies, technologies russes, coopération, partenariat, partenariat stratégique, investissements, investisseurs, relations économiques, ressources naturelles, élevage, аудио
podcasts, russie, afrique, sommet, tchad, moscou, agriculture, industrie, industrie alimentaire, technologies, technologies russes, coopération, partenariat, partenariat stratégique, investissements, investisseurs, relations économiques, ressources naturelles, élevage, аудио

Agriculture, industrie, technologies: les ambitions du Tchad dans sa coopération avec la Russie

17:16 03.11.2026
Avenir souverain
Agriculture, industrie, technologies: les ambitions du Tchad dans sa coopération avec la Russie
S'abonner
- Sputnik Afrique
Ahmat Tahir Bakhit
Tous les articles
Au-delà des déclarations, que peut apporter le partenariat avec la Russie au Tchad? Dans cet entretien exclusif accordé à Sputnik Afrique à Moscou, en marge du troisième Sommet Russie-Afrique, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Ahmed Kogri, évoque les attentes de N’Djamena et les projets que son pays souhaite concrétiser avec Moscou.
Pour le chef de la diplomatie tchadienne, le partenariat entre la Russie et l’Afrique doit désormais se traduire par des résultats tangibles. Il appelle à donner une nouvelle dimension à cette coopération, en accordant davantage de place aux projets économiques et aux investissements.

“Nous souhaitons évaluer le prochain sommet sur des cas concrets de réalisation plutôt que de toujours continuer sur des engagements politiques. […] Nous avons besoin que les investisseurs russes et les opérateurs économiques tchadiens puissent immédiatement monter des projets et nous aider à les réaliser. Ce sera gagnant-gagnant”, souligne Ahmed Kogri.

Le ministre insiste également sur la nécessité de renforcer les capacités industrielles du Tchad et de mieux valoriser ses ressources nationales. Pour lui, la coopération doit notamment permettre de développer l'agriculture, l'élevage, les infrastructures et les nouvelles technologies, tout en créant des débouchés pour les compétences formées à l'étranger.
“Je pense que l’Afrique sortira grandie, l’Afrique sortira libre et digne parce qu’elle n’aura plus à tendre sa main, elle travaillera, elle produira sur place, elle transformera sur place et nous serons un continent qui peut être une puissance économique mondiale”, déclare-t-il.
Vous pourrez également retrouver dans cet épisode notre entretien avec Jean-Laurent Syssa-Magale, ministre centrafricain de l’Enseignement supérieur, consacré à la formation des jeunes et au transfert de technologies entre la Russie et la Centrafrique.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts Deezer Castbox Podcast Addict Pocket Casts AfripodsSpotify
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала