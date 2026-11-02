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Sommet Russie-Afrique: "Un sommet qui monte en puissance"
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Faustin Archange Touadéra, le Président de la RCA a fait le déplacement à Moscou pour le sommet Russie-Afrique. En marge cet événement et en exclusivité pour... 02.11.2026, Sputnik Afrique
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Sommet Russie-Afrique: "Un sommet qui monte en puissance"
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Faustin Archange Touadéra, le Président de la RCA a fait le déplacement à Moscou pour le sommet Russie-Afrique. En marge cet événement et en exclusivité pour Sputnik Afrique, il est revenu sur plusieurs sujets africains et internationaux.
Interrogé sur la nécessité de réforme des institutions internationales, le Président de la RCA s'est exprimé en faveur d'une meilleur représentativité des pays africains en leur sein:Retrouvez également dans cette émission:- Azali Assoumani, président des ComoresPour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Sommet Russie-Afrique: "Un sommet qui monte en puissance"
Faustin Archange Touadéra, le Président de la RCA a fait le déplacement à Moscou pour le sommet Russie-Afrique. En marge cet événement et en exclusivité pour Sputnik Afrique, il est revenu sur plusieurs sujets africains et internationaux.
"C'est un sommet qui monte en puissance, vu le niveau de participation des pays africains à ce sommet, qui trouve beaucoup d'intérêt, et c'est le cas de la République centrafricaine."
Interrogé sur la nécessité de réforme des institutions internationales, le Président de la RCA s'est exprimé en faveur d'une meilleur représentativité des pays africains en leur sein:
"Il faut que ça change. Il faut que la gouvernance mondiale change. Il faut que les pays africains obtiennent la place qui justement devait être la leur dans cette gouvernance. Parce que, voyez-vous, nous sommes pénalisés, je peux parler peut-être même dans la gouvernance de la finance mondiale. Aujourd'hui, les règles ne sont pas favorables à nos États."
Retrouvez également dans cette émission:
- Azali Assoumani, président des Comores
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !