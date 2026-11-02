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L'Europe face à ses contradictions
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Dans cette émission de Sans Détour sur Radio Sputnik Afrique, Karine Béchet et Alexandre Kouzik reviennent sur quatre événements marquants: le cessez-le-feu... 02.11.2026, Sputnik Afrique
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L'Europe face à ses contradictions
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Dans cette émission de Sans Détour sur Radio Sputnik Afrique, Karine Béchet et Alexandre Kouzik reviennent sur quatre événements marquants: le cessez-le-feu humanitaire à Alechki, la crise politique en Pologne, la réélection de la présidente bulgare et le fiasco diplomatique du G20 à Atlanta.
L'actualité internationale de ces derniers jours offre un tableau contrasté des équilibres en mouvement sur le continent européen et au-delà. Alors qu'un cessez-le-feu local a permis l'évacuation des habitants d'Alechki, dans la région de Kherson, la Pologne traverse une crise institutionnelle majeure, la Bulgarie a reconduit une présidente opposée à l'aide militaire à l'Ukraine, et les ministres des Affaires étrangères du G20 se sont séparés à Atlanta sans photo commune, illustrant la profondeur des fractures diplomatiques.
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L'actualité internationale de ces derniers jours offre un tableau contrasté des équilibres en mouvement sur le continent européen et au-delà. Alors qu'un cessez-le-feu local a permis l'évacuation des habitants d'Alechki, dans la région de Kherson, la Pologne traverse une crise institutionnelle majeure, la Bulgarie a reconduit une présidente opposée à l'aide militaire à l'Ukraine, et les ministres des Affaires étrangères du G20 se sont séparés à Atlanta sans photo commune, illustrant la profondeur des fractures diplomatiques.