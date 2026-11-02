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"Le joueur africain, quand il vient dans le championnat russe, il va s'y plaire"
"Le joueur africain, quand il vient dans le championnat russe, il va s'y plaire"
Sputnik Afrique
De plus en plus de footballeurs africains rejoignent les clubs du championnat russe. Un rapprochement auquel contribuent les agents de joueurs. Parmi eux... 02.11.2026, Sputnik Afrique
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"Le joueur africain, quand il vient dans le championnat russe, il va s'y plaire"
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De plus en plus de footballeurs africains rejoignent ces dernières années les clubs du championnat russe. Un rapprochement auquel contribuent les agents de joueurs, qui jouent le rôle d'intermédiaires entre les clubs africains et russes. Parmi eux, Aniss Benchabane, agent algérien, qui a présenté à Sputnik Afrique les coulisses de son métier et les perspectives qu'offre cette coopération sportive.
L'agent estime que le championnat russe peut convenir aux joueurs africains, notamment en raison de l'intensité physique des entraînements et des exigences du football local. Il souligne également que leur présence en Russie ne constitue pas, selon lui, un obstacle à leur sélection en équipe nationale.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"Le joueur africain, quand il vient dans le championnat russe, il va s'y plaire"
De plus en plus de footballeurs africains rejoignent les clubs du championnat russe. Un rapprochement auquel contribuent les agents de joueurs. Parmi eux, Aniss Benchabane, agent algérien, qui a présenté à Sputnik Afrique les coulisses de son métier et les perspectives qu'offre cette coopération sportive.
"L'Algérie, c'est un grand pays de football, tout le monde connaît. Après, il y a toute une histoire entre les deux pays. Tant que deux pays collaborent et sont amis dans plusieurs secteurs stratégiques, le football, c'est une passerelle entre les peuples. Donc, pourquoi ne pas développer cela? Et ma mission, c'est ça. Ramener les meilleures opportunités aux clubs algériens tout en étant au service de mes partenaires russes. Et c'est ça l'agent. L'agent, il essaye toujours d'être au milieu d'une opération gagnant-gagnant", a expliqué Aniss Benchabane au micro de Zone de Contact.
L'agent estime que le championnat russe peut convenir aux joueurs africains, notamment en raison de l'intensité physique des entraînements et des exigences du football local. Il souligne également que leur présence en Russie ne constitue pas, selon lui, un obstacle à leur sélection en équipe nationale.
"Le joueur africain, quand il vient dans le championnat russe, il va s'y plaire. Pourquoi ? Généralement, le joueur africain est fort physiquement. Et comme c'est un championnat très physique, il va s'y retrouver parce que ça travaille fort physiquement. Donc l'adaptation du joueur africain classique, parce que 80% des joueurs africains sont très costauds. Et quand ils viennent en Russie, ils travaillent encore plus avec les clubs russes. Vu que j'ai eu l'opportunité de voir beaucoup d'entraînement des clubs russes, ça travaille beaucoup. C'est très sérieux physiquement. Donc, il va s'y retrouver. Ce sera plus facile. Après, les équipes nationales africaines, quand ils voient un joueur évoluer en Russie, ils n'ont pas de soucis. Ils ne vont pas dire oui, il est en Russie", a ajouté l'agent.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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