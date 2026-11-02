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"Le colonialisme n'a pas disparu; il s'est métamorphosé en néocolonialisme dans la mondialisation"
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Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Anastasia Lazutina, docteure en histoire et chercheuse à l’Institut d’études africaines de l’Académie des Sciences de... 02.11.2026, Sputnik Afrique
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"Le colonialisme n'a pas disparu; il s'est métamorphosé en néocolonialisme dans la mondialisation"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Anastasia Lazutina, docteure en histoire et chercheuse à l’Institut d’études africaines de l’Académie des Sciences de Russie, rappelle les méthodes et la philosophie de la colonisation française en Algérie et comment elles se perpétuent aujourd’hui.
Selon Anastasia Lazutina, la notion de "mission civilisatrice" s’est développée de manière singulière au XVIIIe siècle, notamment après la Révolution française de 1789.Elle explique que ce concept est devenu une idéologie fondée sur la prétendue supériorité des Européens face aux peuples qualifiés de "barbares". Les "Européens éclairés" se présentaient ainsi comme chargés d’apporter leur civilisation aux autres.La chercheuse estime que le colonialisme n’a pas disparu, mais s’est transformé en néocolonialisme dans le contexte de la mondialisation. Selon elle, cette expansion se poursuit aujourd’hui à travers plusieurs mécanismes:Dans le même sens, Anastasia Lazutina observe que la mondialisation entraîne un remodelage des anciennes alliances et la formation de nouveaux blocs. Ces entités, précise-t-elle, agissent selon des trajectoires façonnées par leur expérience historique.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Le colonialisme n'a pas disparu; il s'est métamorphosé en néocolonialisme dans la mondialisation"
13:57 02.11.2026 (Mis à jour: 13:57 05.11.2026)
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Anastasia Lazutina, docteure en histoire et chercheuse à l’Institut d’études africaines de l’Académie des Sciences de Russie, rappelle les méthodes et la philosophie de la colonisation française en Algérie et comment elles se perpétuent aujourd’hui.
Selon Anastasia Lazutina, la notion de "mission civilisatrice" s’est développée de manière singulière au XVIIIe siècle, notamment après la Révolution française de 1789.
Elle explique que ce concept est devenu une idéologie fondée sur la prétendue supériorité des Européens face aux peuples qualifiés de "barbares". Les "Européens éclairés" se présentaient ainsi comme chargés d’apporter leur civilisation aux autres.
"En réalité, la mission civilisatrice servait à légitimer la colonisation. C'était un manteau sous le couvert duquel on pouvait affirmer que tout était entrepris pour le bien de la civilisation", a affirmé Anastasia Lazutina.
La chercheuse estime que le colonialisme n’a pas disparu, mais s’est transformé en néocolonialisme dans le contexte de la mondialisation. Selon elle, cette expansion se poursuit aujourd’hui à travers plusieurs mécanismes:
le néocolonialisme politique;
le néocolonialisme culturel
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le néocolonialisme numérique.
Dans le même sens, Anastasia Lazutina observe que la mondialisation entraîne un remodelage des anciennes alliances et la formation de nouveaux
blocs. Ces entités, précise-t-elle, agissent selon des trajectoires façonnées par leur expérience historique.
"Tout comme au XIXe siècle, les ambitions expansionnistes réelles se dissimulent derrière des principes humanitaires, quels qu'ils soient".
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