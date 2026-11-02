La Semaine internationale "Peuples de Russie" s'est ouverte à Moscou
© Анатолий Стребелев | Anatoliy StrebelevLa Semaine internationale "Peuples de Russie"
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Dates: 2–8 novembre.Thème clé: "Solidarité des États à travers l'unité des peuples et les valeurs traditionnelles".
Au programme:
🔸 Outre les stands présentés, une cinquantaine de sessions sont prévues, consacrées notamment à la coopération avec les pays étrangers, à la protection de la mémoire historique, au service de la Patrie et à la coopération culturelle et humanitaire.
🔸 Un Forum du cinéma avec la participation de représentants de l'industrie cinématographique des pays de la Communauté des États indépendants (groupe de pays formé après l'URSS),
🔸 des expositions et des événements sportifs.
Principales déclarations des autorités à l'occasion de l'ouverture de l'exposition:
Sur le programme de la semaine: il vise à montrer "l'ouverture de la Russie au monde’" et à mettre en avant des projets axés sur ‘’le dialogue interethnique, le respect de la diversité culturelle et la convergence des efforts pour le bien-être et la sécurité de l'homme, quelle que soit sa nationalité’’, — Sergueï Choïgou, secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie.
Sur la force de la Russie: elle réside en grande partie dans ‘’la diversité des cultures, le respect mutuel et l'unité des peuples’’; ces principes sont à la base de l'événement, — Anton Kobiakov, conseiller du Président russe.
Sur la multinationalité: 194 peuples vivent en Russie, parlant 300 langues et dialectes; le destin historique commun fait de ‘’nous un peuple multinational’’, — Tatiana Golikova, vice-première ministre.
Sur l'État-civilisation: la Russie est un ‘’État-civilisation unique’’, où la diversité ethnoculturelle a été pendant des siècles une source de force et de prospérité, — Igor Barinov, chef de l'Agence fédérale pour les affaires nationales.
Le Conseil de sécurité de la Russie coordonne l’événement de la Semaine internationale. L'opérateur est le Fonds Roscongress.
🔸 Outre les stands présentés, une cinquantaine de sessions sont prévues, consacrées notamment à la coopération avec les pays étrangers, à la protection de la mémoire historique, au service de la Patrie et à la coopération culturelle et humanitaire.
🔸 Un Forum du cinéma avec la participation de représentants de l'industrie cinématographique des pays de la Communauté des États indépendants (groupe de pays formé après l'URSS),
🔸 des expositions et des événements sportifs.
Principales déclarations des autorités à l'occasion de l'ouverture de l'exposition:
Sur le programme de la semaine: il vise à montrer "l'ouverture de la Russie au monde’" et à mettre en avant des projets axés sur ‘’le dialogue interethnique, le respect de la diversité culturelle et la convergence des efforts pour le bien-être et la sécurité de l'homme, quelle que soit sa nationalité’’, — Sergueï Choïgou, secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie.
Sur la force de la Russie: elle réside en grande partie dans ‘’la diversité des cultures, le respect mutuel et l'unité des peuples’’; ces principes sont à la base de l'événement, — Anton Kobiakov, conseiller du Président russe.
Sur la multinationalité: 194 peuples vivent en Russie, parlant 300 langues et dialectes; le destin historique commun fait de ‘’nous un peuple multinational’’, — Tatiana Golikova, vice-première ministre.
Sur l'État-civilisation: la Russie est un ‘’État-civilisation unique’’, où la diversité ethnoculturelle a été pendant des siècles une source de force et de prospérité, — Igor Barinov, chef de l'Agence fédérale pour les affaires nationales.
Le Conseil de sécurité de la Russie coordonne l’événement de la Semaine internationale. L'opérateur est le Fonds Roscongress.