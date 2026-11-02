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“La colonisation est l’un des facteurs importants de la régression des droits des femmes”
“La colonisation est l’un des facteurs importants de la régression des droits des femmes”
Sputnik Afrique
Selon le Global Gender Gap Report 2026 du Forum économique mondial, l'Afrique subsaharienne a comblé 68,8 % de son écart global entre les sexes. Pourtant, au... 02.11.2026, Sputnik Afrique
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“La colonisation est l’un des facteurs importants de la régression des droits des femmes”
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Selon le Global Gender Gap Report 2026 du Forum économique mondial, l'Afrique subsaharienne a comblé 68,8 % de son écart global entre les sexes. Pourtant, au rythme actuel, il faudrait encore environ 102 ans pour atteindre la parité complète dans la région.
Au programme de cet épisode de L’Etendard,nous nous intéressons à un enjeu qui dépasse largement les discours sur l'égalité: la place réelle des femmes dans les économies, les institutions et les centres de décision africains.Pour nous éclairer sur ces enjeux, nous recevons Fatoumata Hane, enseignante-chercheure au département de sociologie de l’université Assane Seck de Ziguinchor, socio-anthropologue et spécialiste des questions de santé.Selon elle, les sociétés africaines ont été bouleversées par la colonisation, qui a contribué à la régression des droits des femmes.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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“La colonisation est l’un des facteurs importants de la régression des droits des femmes”
Selon le Global Gender Gap Report 2026 du Forum économique mondial, l'Afrique subsaharienne a comblé 68,8 % de son écart global entre les sexes. Pourtant, au rythme actuel, il faudrait encore environ 102 ans pour atteindre la parité complète dans la région.
Au programme de cet épisode de L’Etendard,nous nous intéressons à un enjeu qui dépasse largement les discours sur l'égalité: la place réelle des femmes dans les économies, les institutions et les centres de décision africains.
Pour nous éclairer sur ces enjeux, nous recevons Fatoumata Hane, enseignante-chercheure au département de sociologie de l’université Assane Seck de Ziguinchor, socio-anthropologue et spécialiste des questions de santé.
Selon elle, les sociétés africaines ont été bouleversées par la colonisation, qui a contribué à la régression des droits des femmes.
“Je peux vous dire que la colonisation est l'un des facteurs de régression les plus importants en termes de droits des femmes. En effet, elle a bouleversé les formes d'organisation sociale et politique de nos États, structures dans lesquelles les femmes jouaient un rôle fondamental et exerçaient même, dans certains contextes, le pouvoir. Nous avions des sociétés où la matrilinéarité avait tout son sens, mais la colonisation est venue bouleverser cette forme d'organisation”, affirme l’enseignante au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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