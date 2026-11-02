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"Je suis très honoré par l'accueil que le peuple russe nous a réservé"
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Du 28 au 29 octobre 2026, Moscou a accueilli le troisième Sommet Russie-Afrique, accompagné du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Cette rencontre... 02.11.2026, Sputnik Afrique
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"Je suis très honoré par l'accueil que le peuple russe nous a réservé"
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Du 28 au 29 octobre 2026, Moscou a accueilli le troisième Sommet Russie-Afrique, accompagné du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Cette rencontre internationale entend approfondir les relations entre la Russie et les pays africains.
Au programme de cet épisode de L’Etendard,nous nous intéressons à un événement majeur de l’actualité internationale: le troisième Sommet Russie-Afrique, qui s’est tenu à Moscou.Pour en parler, nous avons reçu Laddy Yangotikala Senga, député à l'Assemblée nationale de la RDC et participant de cet événement.Le député a partagé qu’il avait découvert une autre facette du peuple russe que l’occident a longtemps caricaturé.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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"Je suis très honoré par l'accueil que le peuple russe nous a réservé"
Du 28 au 29 octobre 2026, Moscou a accueilli le troisième Sommet Russie-Afrique, accompagné du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Cette rencontre internationale entend approfondir les relations entre la Russie et les pays africains.
Au programme de cet épisode de L’Etendard,nous nous intéressons à un événement majeur de l’actualité internationale: le troisième Sommet Russie-Afrique, qui s’est tenu à Moscou.
Pour en parler, nous avons reçu Laddy Yangotikala Senga, député à l'Assemblée nationale de la RDC et participant de cet événement.
Le député a partagé qu’il avait découvert une autre facette du peuple russe que l’occident a longtemps caricaturé.
“Je suis très, très honoré par l'accueil que le peuple russe nous a réservé lors de ce troisième forum Russie-Afrique. C'est mon cinquième voyage à Moscou, et je ne cesse d'être émerveillé par le niveau de développement que je découvre de jour en jour au fil de mes différentes visites dans cette belle ville. Le respect que ce peuple accorde à la population africaine me donne la chair de poule, tant il contraste avec l'image véhiculée par les médias occidentaux et le cinéma hollywoodien. Ces derniers ont toujours donné l'impression que le Russe est le méchant de l'histoire, qu'il est raciste ou manipulateur”, affirme l’honorable député au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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