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Disparition géopolitique de l’Europe et montée d’un nouveau monde
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: le forum Russie-Afrique, les... 02.11.2026, Sputnik Afrique
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Disparition géopolitique de l’Europe et montée d’un nouveau monde
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: le forum Russie-Afrique, les manifestations en Europe, les négociations autour de l’Ukraine et les élections en Serbie.
Pour Karine Bechet, le forum Russie-Afrique est un sommet de la déglobalisation:Une certaine hypocrisie des élites atlantistes entoure le processus de négociation autour de l’Ukraine, puisqu’elles ne veulent qu’un cessez-le-feu, quand la Russie cherche à résoudre les sources du conflit. Selon Karine Bechet:La victoire du parti de La liste des étudiants en Serbie, largement saluée par l’UE, laisse entrevoir, pour Karine Bechet, le recours à une “technologie politique, parce que tout est fait pour donner l'impression d'une neutralité, de quelque chose d'apolitique, donc qui aurait une espèce de virginité politique.”► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Disparition géopolitique de l’Europe et montée d’un nouveau monde
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: le forum Russie-Afrique, les manifestations en Europe, les négociations autour de l’Ukraine et les élections en Serbie.
Pour Karine Bechet, le forum Russie-Afrique est un sommet de la déglobalisation:
“D'une certaine manière, la Russie conduit continuellement l'œuvre de l'URSS en matière de décolonisation, puisque si l’on considère que la globalisation est une forme de néocolonialisme global, puisque fonctionnellement, c'est la même chose, c'est utiliser des élites nationales afin de les faire travailler pour soi et pas pour le pays, et utiliser les ressources des pays qu'elles dirigent, non pas pour le bien du pays, mais pour un bien extérieur. Donc, on voit que ces forums participent de ce processus de déglobalisation, donc de sortie de ce néocolonialisme global, qui s'est emparé des pays après la chute de l'Union soviétique.”
Une certaine hypocrisie des élites atlantistes entoure le processus de négociation autour de l’Ukraine, puisqu’elles ne veulent qu’un cessez-le-feu, quand la Russie cherche à résoudre les sources du conflit. Selon Karine Bechet:
“Les États-Unis ne sont pas arbitres entre l'Ukraine et la Russie. Les États-Unis sont la première partie du conflit en Ukraine, qui n'est pas un sujet, donc en ce sens qui ne peut pas être partie à ces négociations, qui est l'objet des négociations contre la Russie. Donc c'est une rencontre bipartite entre les États-Unis et la Russie autour de l'Ukraine. Quand on arrivera à le dire officiellement, à mon avis, on aura déjà fait justement une grande avancée vers la paix.”
La victoire du parti de La liste des étudiants
en Serbie, largement saluée par l’UE, laisse entrevoir, pour Karine Bechet, le recours à une “technologie politique, parce que tout est fait pour donner l'impression d'une neutralité, de quelque chose d'apolitique, donc qui aurait une espèce de virginité politique.”
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