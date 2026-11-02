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Analyse des déclarations des leaders pendant le Sommet Russie-Afrique 2026
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Le troisième Sommet Russie-Afrique s’est tenu les 28 et 29 octobre à Moscou, dans la continuité des rencontres organisées à Sotchi en 2019 et à... 02.11.2026, Sputnik Afrique
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Analyse des déclarations des leaders pendant le Sommet Russie-Afrique 2026
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Le troisième Sommet Russie-Afrique s’est tenu les 28 et 29 octobre à Moscou, dans la continuité des rencontres organisées à Sotchi en 2019 et à Saint-Pétersbourg en 2023. 48 pays africains ont confirmé leur participation à l’édition de 2026, dont 22 représentés au plus haut niveau.
Au sommaire de L’Etendard, un thème consacré aux déclarations des dirigeants pendant le Sommet Russie-Afrique 2026.Pour comprendre les enjeux autour des grandes déclarations de ce sommet,nous nous sommes entretenu avec Salah Eddine Bakor, secrétaire général adjoint, représentant du Royaume du Maroc à l’Union Panafricaine de la jeunesse.Selon lui, toutes les déclarations prononcées pendant le sommet doivent s'articuler autour des générations futures.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Analyse des déclarations des leaders pendant le Sommet Russie-Afrique 2026
16:09 02.11.2026 (Mis à jour: 16:12 02.11.2026)
Le troisième Sommet Russie-Afrique s’est tenu les 28 et 29 octobre à Moscou, dans la continuité des rencontres organisées à Sotchi en 2019 et à Saint-Pétersbourg en 2023. 48 pays africains ont confirmé leur participation à l’édition de 2026, dont 22 représentés au plus haut niveau.
Au sommaire de L’Etendard, un thème consacré aux déclarations des dirigeants pendant le Sommet Russie-Afrique 2026.
Pour comprendre les enjeux autour des grandes déclarations de ce sommet,nous nous sommes entretenu avec Salah Eddine Bakor, secrétaire général adjoint, représentant du Royaume du Maroc à l’Union Panafricaine de la jeunesse.
Selon lui, toutes les déclarations prononcées pendant le sommet doivent s'articuler autour des générations futures.
“Si cette orientation annoncée par le président Vladimir Poutine se concrétise, elle pourrait contribuer au transfert de technologies et, par conséquent, au renforcement de la recherche scientifique ainsi qu'à la création d'emplois qualifiés. Pour ma part, je voudrais particulièrement insister sur la formation des nouvelles générations. Nous avons besoin de former davantage de pharmaciens, de chercheurs, de biologistes, d'ingénieurs et de techniciens africains capables de participer directement au développement de cette industrie”, affirme le secrétaire au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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