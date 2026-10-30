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"Verne avec Dostoïevski, la plus forte prophétie n'a pas été l'une de ces voix, mais leur dialogue"

"Verne avec Dostoïevski, la plus forte prophétie n'a pas été l'une de ces voix, mais leur dialogue"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ekaterina Samorodova, docteure en droit aérien international et enseignante de langue et de culture française à... 30.10.2026, Sputnik Afrique

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"Verne avec Dostoïevski, la plus forte prophétie n'a pas été l'une de ces voix, mais leur dialogue" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ekaterina Samorodova, docteure en droit aérien international et enseignante de langue et de culture française à l’Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO), explique l'intérêt de la lecture de la littérature française et russe du 19ᵉ dans la formation des ingénieurs africains.

Selon Ekaterina Samorodova, le "romantisme scientifico-technique" de Jules Verne a formé une nouvelle mentalité sociale, fondée sur la foi dans la capacité de l’homme à transformer le monde grâce à la science.En comparant Verne à Dostoïevski, elle estime que la plus forte prophétie ne réside pas dans l’une de ces voix prises séparément, mais dans leur dialogue:La chercheuse a souligné que la littérature n’a jamais été contre les technologies ni contre le progrès technique. Dostoïevski, grand humaniste mondialement connu, ne rejetait ni les trains ni les machines: il s’inquiétait des idées que certaines technologies pouvaient imposer à l’homme.Selon elle, Dostoïevski considérait que, pour être heureux, l’homme doit pouvoir commettre des erreurs, avoir des caprices, rire quand il le souhaite et agir selon sa volonté, et non selon un programme.Interrogée sur l’intelligence artificielle, Ekaterina Samorodova se dit optimiste quant à la capacité des jeunes à comprendre les enjeux de cette technologie.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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