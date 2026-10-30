Une usine mécanique de Moscou présente ses technologies à une délégation centrafricaine
© Photo Service de presse du Département de la politique industrielle et d'investissement du gouvernement de Moscou / TIMUR ANIKEEVUne délégation centrafricaine en visite à l'usine de constructions mécaniques de Karatcharovo, à Moscou
© Photo Service de presse du Département de la politique industrielle et d'investissement du gouvernement de Moscou / TIMUR ANIKEEV
S'abonner
Des représentants de la République centrafricaine ont visité l'usine des constructions mécaniques de Karatcharovo, à Moscou, dans le cadre du 3e sommet Russie-Afrique, a annoncé Anatoli Garbouzov, ministre du gouvernement de Moscou et chef du Département de la politique industrielle et d'investissement de la capitale russe.
Les visiteurs ont pu découvrir le fonctionnement de l'entreprise, les principales étapes de la fabrication des ascenseurs ainsi que l'organisation des processus de production.
"Moscou développe de manière constante sa coopération internationale et renforce ses liens d'affaires avec des partenaires étrangers. Dans le cadre du sommet Russie-Afrique, une délégation de la République centrafricaine a visité l'usine mécanique de Karatcharovo, l'un des principaux centres nationaux de fabrication d'ascenseurs. De telles rencontres favorisent le partage d'expérience et le développement de la coopération entre les représentants de différents pays", a indiqué M.Garbouzov.
Parmi les membres de la délégation centrafricaine figuraient le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale Marc Mandaba, et le ministre du Commerce et de l'Industrie, Maxime Balalou.
Les membres de la délégation ont visité les sites de production de l'usine, se sont familiarisés avec les étapes de fabrication des équipements de levage et observé le fonctionnement des lignes technologiques.
"Cette rencontre avec les représentants de la République centrafricaine a permis de mettre en avant les capacités de l'entreprise et de renforcer les contacts professionnels avec nos partenaires étrangers", a souligné pour sa part Dmitri Sidelkovski, directeur général de l'usine mécanique de Karatcharovo.
Le centre de transport vertical de l'usine mécanique de Karatcharovo fait actuellement l'objet d'une modernisation complète. L'entreprise rénove ses bâtiments et son parc de machines, installe des équipements de haute précision et met en service de nouvelles lignes technologiques. Une fois les travaux achevés, la capacité de production de l'usine atteindra 12 000 ascenseurs par an.