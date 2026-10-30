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Sommet Russie-Afrique 2026
Les 28 et 29 octobre, Moscou devient la capitale du dialogue entre la Russie et l'Afrique à l'occasion du 3e sommet Russie-Afrique. Ce rendez-vous au plus haut niveau réunira dirigeants et décideurs autour d'enjeux décisifs: économie, investissements et humanitaire.
https://fr.sputniknews.africa/20261030/sommet-russie-afrique-derriere-les-chiffres-des-visages-1090488647.html
Sommet Russie-Afrique: derrière les chiffres, des visages
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Dans ce numéro spécial d’Afrique en Marche, Sputnik Afrique vous emmène à Moscou. 21 chefs d'État africains, des accords par dizaines, des milliards de dollars... 30.10.2026, Sputnik Afrique
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Sommet Russie-Afrique: derrière les chiffres, des visages
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Dans ce numéro spécial d’Afrique en Marche, Sputnik Afrique vous emmène à Moscou. 21 chefs d'État africains, des accords par dizaines, des milliards de dollars sur la table. Le 3me sommet Russie-Afrique s'est achevé sur des annonces fortes. Mais derrière les grands chiffres, il y a des hommes et des femmes qui attendent des résultats concrets.
Les échanges commerciaux atteignent désormais 27 milliards de dollars. Un montant qui, pour Vladimir Poutine, n'est qu'un point de départ. Mieux: 85 % des transactions entre la Russie et l'Afrique se font désormais en monnaies nationales, affranchissant les échanges du dollar. La Russie promet aussi plus de bourses étudiantes, des livraisons de céréales et de médicaments, et un plan d'action conjoint jusqu'en 2029.Mais le sommet ne se résume pas à des annonces macroéconomiques. À Moscou, notre équipe a rencontré Ahmed Tidjani Ousmane. Étudiant tchadien en agro-ingénierie, il incarne cette jeunesse qui mise sur la formation pour changer le destin du continent.La formation reste le nerf de la guerre. En marge du sommet, le ministre de l'Enseignement supérieur de la RCA a été clair : sans capital humain, pas de développement.Autre priorité vitale abordée à Moscou: la santé. Les ministres de la RDC et de la RCA ont détaillé leurs besoins urgents. Vaccins, infrastructures, formation des médecins : la coopération avec la Russie se veut concrète, avec la signature de nouveaux mémorandums. Mais pour Pierre Somse, ministre centrafricain de la Santé, l'enjeu dépasse les traités.De la sécurité alimentaire à la souveraineté sanitaire, en passant par les mines et l'énergie, l'Afrique veut transformer les promesses diplomatiques en réalités tangibles. Le sommet de Moscou a posé les bases. Reste maintenant à écrire la suite.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Sommet Russie-Afrique: derrière les chiffres, des visages

16:18 30.10.2026 (Mis à jour: 16:34 30.10.2026)
Sommet Russie-Afrique 2026
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Louadj Kamal - Sputnik Afrique
Kamal Louadj
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Dans ce numéro spécial d’Afrique en Marche, Sputnik Afrique vous emmène à Moscou. 21 chefs d'État africains, des accords par dizaines, des milliards de dollars sur la table. Le 3e sommet Russie-Afrique s'est achevé sur des annonces fortes. Mais derrière les grands chiffres, il y a des hommes et des femmes qui attendent des résultats concrets.
Les échanges commerciaux atteignent désormais 27 milliards de dollars. Un montant qui, pour Vladimir Poutine, n'est qu'un point de départ. Mieux: 85 % des transactions entre la Russie et l'Afrique se font désormais en monnaies nationales, affranchissant les échanges du dollar. La Russie promet aussi plus de bourses étudiantes, des livraisons de céréales et de médicaments, et un plan d'action conjoint jusqu'en 2029.
Mais le sommet ne se résume pas à des annonces macroéconomiques. À Moscou, notre équipe a rencontré Ahmed Tidjani Ousmane. Étudiant tchadien en agro-ingénierie, il incarne cette jeunesse qui mise sur la formation pour changer le destin du continent.
"On a aussi l’espoir qu’après, avec ces connaissances, on peut aider notre pays, aider aussi le continent."
La formation reste le nerf de la guerre. En marge du sommet, le ministre de l'Enseignement supérieur de la RCA a été clair : sans capital humain, pas de développement.
"Pour transformer un pays, c’est le capital humain."
Autre priorité vitale abordée à Moscou: la santé. Les ministres de la RDC et de la RCA ont détaillé leurs besoins urgents. Vaccins, infrastructures, formation des médecins : la coopération avec la Russie se veut concrète, avec la signature de nouveaux mémorandums. Mais pour Pierre Somse, ministre centrafricain de la Santé, l'enjeu dépasse les traités.
"Sans la paix, il n’y a pas de santé."
De la sécurité alimentaire à la souveraineté sanitaire, en passant par les mines et l'énergie, l'Afrique veut transformer les promesses diplomatiques en réalités tangibles. Le sommet de Moscou a posé les bases. Reste maintenant à écrire la suite.
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