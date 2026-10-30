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Niger: "La décision de l’Algérie de déployer des troupes était inéluctable", estime un expert
Niger: "La décision de l’Algérie de déployer des troupes était inéluctable", estime un expert
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécurité et défense, fondateur du site d'informations militaires Menadefense, analyse les... 30.10.2026, Sputnik Afrique
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Niger: "La décision de l’Algérie de déployer des troupes était inéluctable", estime un expert
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécurité et défense, fondateur du site d'informations militaires Menadefense, analyse les enjeux du déploiement de troupes algériennes au Niger, ainsi que ses objectifs stratégiques et opérationnels.
Pour Akram Kharief, le déploiement de troupes algériennes au Niger répond à une nécessité sécuritaire qui aurait dû être prise en compte bien plus tôt. L'expert estime que cette intervention aurait pu être envisagée dès 2012, avec l'apparition des premiers foyers djihadistes dans la région.L'expert précise toutefois que cette opération n'aurait pas pour objectif de mener une guerre contre un autre acteur, mais de protéger des intérêts communs:Selon Akram Kharief, le déploiement vise notamment à sécuriser les intérêts économiques et énergétiques des deux pays, menacés par les activités de groupes armés. Il souligne enfin que cette décision aurait été prise à la demande des autorités nigériennes :► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Niger: "La décision de l’Algérie de déployer des troupes était inéluctable", estime un expert
11:46 30.10.2026 (Mis à jour: 11:57 05.11.2026)
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécurité et défense, fondateur du site d'informations militaires Menadefense, analyse les enjeux du déploiement de troupes algériennes au Niger, ainsi que ses objectifs stratégiques et opérationnels.
Pour Akram Kharief, le déploiement de troupes algériennes au Niger répond à une nécessité sécuritaire qui aurait dû être prise en compte bien plus tôt. L'expert estime que cette intervention aurait pu être envisagée dès 2012, avec l'apparition des premiers foyers djihadistes dans la région.
"La décision de l’Algérie de déployer des troupes au Niger était inéluctable et elle est à saluer et à soutenir avec tous les moyens possibles", affirme-t-il au micro de Radio Sputnik Afrique.
L'expert précise toutefois que cette opération n'aurait pas pour objectif de mener une guerre contre un autre acteur, mais de protéger des intérêts communs:
"Il faut bien le préciser, la décision algérienne d'intervenir, aussi bien sur le plan stratégique que tactique et opérationnel, n’a pas pour objectif d’aller tuer des gens ou faire la guerre à quiconque."
Selon Akram Kharief, le déploiement vise notamment à sécuriser les intérêts économiques
et énergétiques des deux pays, menacés par les activités de groupes armés. Il souligne enfin que cette décision aurait été prise à la demande des autorités nigériennes :
"C'est à la demande officielle des autorités civiles et militaires du Niger que l'Algérie a décidé de déployer ces unités dans [des] sites jugés sensibles et hautement stratégiques conjointement par les deux parties".
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