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L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
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"Il n'y a pas de métier supérieur ou inférieur, il y a des rôles qui se complètent"
"Il n'y a pas de métier supérieur ou inférieur, il y a des rôles qui se complètent"
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Table ronde au micro de Pouls pour débattre du décalage entre l'école et le monde du travail en Afrique. Le diplôme suffit-il encore? Comment transformer un... 30.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-30T15:13+0100
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"Il n'y a pas de métier supérieur ou inférieur, il y a des rôles qui se complètent"
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Table ronde au micro de Pouls pour débattre du décalage entre l'école et le monde du travail en Afrique. Le diplôme suffit-il encore? Comment transformer un savoir théorique en une véritable réussite professionnelle et en indépendance financière?
Deux invités, qui connaissent parfaitement les réalités du terrain:Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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"Il n'y a pas de métier supérieur ou inférieur, il y a des rôles qui se complètent"

15:13 30.10.2026
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"Il n'y a pas de métier supérieur ou inférieur, il y a des rôles qui se complètent"
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Table ronde au micro de Pouls pour débattre du décalage entre l'école et le monde du travail en Afrique. Le diplôme suffit-il encore? Comment transformer un savoir théorique en une véritable réussite professionnelle et en indépendance financière?
Deux invités, qui connaissent parfaitement les réalités du terrain:
Francky, journaliste digital togolais;
Larry Kevin Randrianasolo, pharmacien malgache formé en Russie.
"Apprendre une compétence que quelqu'un est prêt à acheter. Les études, oui, les diplômes, oui, mais qu'est-ce que tu vends et que l'on est prêt à venir chercher chez toi? Ce qui va faire qu'aujourd'hui, si tu as cette compétence concrète en main, tu peux soit aller vers les gens, ou les gens viendront vers toi. Donc, commence par croire en toi, en tes compétences, et ne baisse pas les bras", lance Francky aux jeunes.
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