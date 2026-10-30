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Grégoire Ndjaka: "Les Africains doivent pouvoir raconter leur histoire"
Grégoire Ndjaka: "Les Africains doivent pouvoir raconter leur histoire"
Sputnik Afrique
Le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion intervient sur les ondes radio Sputnik Afrique. 30.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-30T11:57+0100
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«Les Africains doivent pouvoir raconter leur histoire»
Sputnik Afrique
«L'histoire de l'Afrique a été racontée sous le prisme déformant des autres», a déclaré Grégoire Ndiaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion (UAR), dans un entretien accordé au podcast Avenir Souverain de Sputnik Afrique, en marge du sommet Russie-Afrique à Moscou.
"L'histoire de l'Afrique a été racontée sous le prisme déformant des autres", a déclaré Grégoire Ndiaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion (UAR), dans un entretien accordé au podcast Avenir Souverain de Sputnik Afrique, en marge du sommet Russie-Afrique à Moscou.Selon lui, les journalistes africains doivent reprendre en main le récit de leur continent, tout en renforçant leurs compétences professionnelles et leur coopération avec les médias internationaux, notamment russes.Évoquant les défis liés à l'intelligence artificielle et à la désinformation, Grégoire Ndiaka a également averti que "les dommages vont être importants" si les bonnes pratiques ne sont pas respectées.Comment les médias africains peuvent-ils construire leur propre récit? Quel rôle la coopération avec la Russie peut-elle jouer? Et comment faire face aux dérives de l'intelligence artificielle?Retrouvez l'intégralité de cet entretien dans le nouvel épisode du podcast Avenir Souverain de Sputnik Afrique.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Grégoire Ndjaka: "Les Africains doivent pouvoir raconter leur histoire"
Le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion intervient sur les ondes radio Sputnik Afrique.
"L'histoire de l'Afrique a été racontée sous le prisme déformant des autres", a déclaré Grégoire Ndiaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion (UAR), dans un entretien accordé au podcast Avenir Souverain de Sputnik Afrique, en marge du sommet Russie-Afrique à Moscou.
Selon lui, les journalistes africains doivent reprendre en main le récit de leur continent, tout en renforçant leurs compétences professionnelles et leur coopération avec les médias internationaux, notamment russes.
"Je ne souhaite pas qu'ils viennent écrire notre histoire à notre place", a-t-il souligné, insistant sur l'importance de la formation des journalistes africains.
Évoquant les défis liés à l'intelligence artificielle et à la désinformation, Grégoire Ndiaka a également averti que "les dommages vont être importants" si les bonnes pratiques ne sont pas respectées.
Comment les médias africains peuvent-ils construire leur propre récit? Quel rôle la coopération avec la Russie peut-elle jouer? Et comment faire face aux dérives de l'intelligence artificielle?
Retrouvez l'intégralité de cet entretien dans le nouvel épisode du podcast Avenir Souverain de Sputnik Afrique.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify