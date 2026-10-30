https://fr.sputniknews.africa/20261030/corriger-linjustice-historique-faite-a-lafrique-et-ouvrir-davantage-le-conseil-a-lafrique-1090472486.html
"Corriger l'injustice historique faite à l'Afrique et ouvrir davantage le Conseil à l'Afrique"
"Corriger l'injustice historique faite à l'Afrique et ouvrir davantage le Conseil à l'Afrique"
Sputnik Afrique
Le Président burundais Évariste Ndayishimiye co-préside avec Vladimir Poutine la troisième édition du sommet Russie-Afrique, organisée à Moscou. En marge de... 30.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-30T11:47+0100
2026-10-30T11:47+0100
2026-10-30T11:47+0100
sommet russie-afrique 2026
podcasts
russie
afrique
coopération
burundi
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/1e/1090472260_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7c8382a2ac870179676fafdb7185a906.jpg
"Il faut corriger l'injustice historique faite à l'Afrique et ouvrir davantage le Conseil à l'Afrique"
Sputnik Afrique
Le Président burundais Évariste Ndayishimiye co-préside avec Vladimir Poutine la troisième édition du sommet Russie-Afrique, organisée à Moscou. En marge de cet événement majeur de 2026, il a accordé un entretien exclusif à Sputnik Afrique, dans lequel il est revenu sur plusieurs enjeux de la coopération entre la Russie et le continent africain.
Le chef de l'État burundais a notamment salué la convergence des positions russe et africaine sur la réforme des institutions internationales. Il a rappelé la revendication portée par les pays africains en faveur d'une meilleure représentation au Conseil de sécurité de l'ONU :Évariste Ndayishimiye s'est également exprimé sur la coopération éducative avec la Russie. Estimant que le développement du Burundi passe par le renforcement de son capital humain, il s'est prononcé en faveur d'une augmentation du nombre de bourses permettant aux jeunes Burundais de poursuivre leurs études en Russie:Retrouvez également dans cette émission:🎙 Evariste Ngamana, ministre centrafricain de la communication et des médias sur la coopération entre la Russie et la RCA dans le domaine des médias.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
russie
afrique
burundi
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/1e/1090472260_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d17469c7bfc3f729756b76a57a285eea.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, russie, afrique, coopération, burundi, аудио
podcasts, russie, afrique, coopération, burundi, аудио
"Corriger l'injustice historique faite à l'Afrique et ouvrir davantage le Conseil à l'Afrique"
Le Président burundais Évariste Ndayishimiye co-préside avec Vladimir Poutine la troisième édition du sommet Russie-Afrique, organisée à Moscou. En marge de cet événement majeur de 2026, il a accordé un entretien exclusif à Sputnik Afrique, dans lequel il est revenu sur plusieurs enjeux de la coopération entre la Russie et le continent africain.
Le chef de l'État burundais a notamment salué la convergence des positions russe et africaine sur la réforme des institutions internationales. Il a rappelé la revendication portée par les pays africains en faveur d'une meilleure représentation au Conseil de sécurité de l'ONU :
"Nos deux positions se rejoignent sur l'essentiel: il faut corriger l'injustice historique faite à l'Afrique et ouvrir davantage le Conseil à l'Asie, à l'Afrique et à l'Amérique latine. La position africaine, fixée par le Consensus d'Ezulwini, demande au moins deux sièges permanents avec toutes les prérogatives, y compris le veto tant qu'il existe."
Évariste Ndayishimiye s'est également exprimé sur la coopération éducative avec la Russie. Estimant que le développement du Burundi passe par le renforcement de son capital humain, il s'est prononcé en faveur d'une augmentation du nombre de bourses permettant aux jeunes Burundais de poursuivre leurs études en Russie:
"La première richesse d'une nation est son capital humain. Le Burundi vise l'émergence en 2040 et le statut de pays développé en 2060; il lui faut pour cela des ingénieurs, des médecins, des agronomes, des spécialistes du numérique et de l'énergie, ainsi que des cadres de défense et de sécurité qualifiés. Nous apprécions la coopération russe en matière de formation et sommes favorables à une augmentation du nombre de bourses."
Retrouvez également dans cette émission:
🎙 Evariste Ngamana, ministre centrafricain de la communication et des médias sur la coopération entre la Russie et la RCA dans le domaine des médias.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !