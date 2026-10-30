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- Sputnik Afrique, 1920
Sommet Russie-Afrique 2026
Les 28 et 29 octobre, Moscou devient la capitale du dialogue entre la Russie et l'Afrique à l'occasion du 3e sommet Russie-Afrique. Ce rendez-vous au plus haut niveau réunira dirigeants et décideurs autour d'enjeux décisifs: économie, investissements et humanitaire.
https://fr.sputniknews.africa/20261030/cest-quand-on-est-unis-quon-est-fort-les-defis-de-la-souverainete-du-continent-1090474333.html
"C'est quand on est unis qu'on est fort": les défis de la souveraineté du continent
"C'est quand on est unis qu'on est fort": les défis de la souveraineté du continent
Sputnik Afrique
"Il faut que les pays africains s'entendent et se montrent forts plutôt que de se diviser entre eux", a déclaré Bernard Roland Delaitre, journaliste et... 30.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-30T12:17+0100
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"C'est quand on est unis qu'on est fort": les défis de la souveraineté du continent
Sputnik Afrique
"Il faut que les pays africains s'entendent et se montrent forts plutôt que de se diviser entre eux", a déclaré Bernard Roland Delaitre, journaliste et chroniqueur mauricien, dans un entretien accordé au podcast Avenir Souverain de Sputnik Afrique, en marge du troisième sommet Russie-Afrique à Moscou.
Aux côtés de Boubacar Bable Touré, journaliste et présentateur de télévision malien, il a évoqué les enjeux de la coopération russo-africaine, de l'indépendance économique et de la transformation des ressources naturelles du continent."Aujourd'hui, on peut dire que l'or brille pour le Mali", a affirmé Boubacar Bable Touré, soulignant les retombées des réformes du secteur aurifère dans son pays.Pour Bernard Roland Delaitre, l'Afrique doit également renforcer sa capacité à produire et à transformer localement ses richesses afin de réduire sa dépendance extérieure. "Il faudrait aussi que l'Afrique produise pour l'Afrique", a-t-il insisté.Comment les pays africains peuvent-ils financer eux-mêmes leur développement? Quel rôle la Russie peut-elle jouer dans cette transformation? Et l'unité africaine peut-elle devenir un véritable levier de souveraineté?Retrouvez l'intégralité de cet échange dans le nouvel épisode du podcast Avenir Souverain de Sputnik Afrique.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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"C'est quand on est unis qu'on est fort": les défis de la souveraineté du continent

12:17 30.10.2026
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"Il faut que les pays africains s'entendent et se montrent forts plutôt que de se diviser entre eux", a déclaré Bernard Roland Delaitre, journaliste et chroniqueur mauricien, dans un entretien accordé au podcast Avenir Souverain de Sputnik Afrique, en marge du troisième sommet Russie-Afrique à Moscou.
Aux côtés de Boubacar Bable Touré, journaliste et présentateur de télévision malien, il a évoqué les enjeux de la coopération russo-africaine, de l'indépendance économique et de la transformation des ressources naturelles du continent.
"Aujourd'hui, on peut dire que l'or brille pour le Mali", a affirmé Boubacar Bable Touré, soulignant les retombées des réformes du secteur aurifère dans son pays.
Pour Bernard Roland Delaitre, l'Afrique doit également renforcer sa capacité à produire et à transformer localement ses richesses afin de réduire sa dépendance extérieure. "Il faudrait aussi que l'Afrique produise pour l'Afrique", a-t-il insisté.
Comment les pays africains peuvent-ils financer eux-mêmes leur développement? Quel rôle la Russie peut-elle jouer dans cette transformation? Et l'unité africaine peut-elle devenir un véritable levier de souveraineté?
Retrouvez l'intégralité de cet échange dans le nouvel épisode du podcast Avenir Souverain de Sputnik Afrique.
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