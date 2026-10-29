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28-29 octobre 2026 Troisième sommet Russie-Afrique | Forum économique et humanitaire Russie-Afrique
- Sputnik Afrique, 1920
Sommet Russie-Afrique 2026
Les 28 et 29 octobre, Moscou devient la capitale du dialogue entre la Russie et l'Afrique à l'occasion du 3e sommet Russie-Afrique. Ce rendez-vous au plus haut niveau réunira dirigeants et décideurs autour d'enjeux décisifs: économie, investissements et humanitaire.
https://fr.sputniknews.africa/20261029/paul-ella-la-souverainete-cest-la-cle-vers-la-restauration-de-la-dignite-humaine-1090437810.html
Paul Ella: "La souveraineté, c’est la clé vers la restauration de la dignité humaine"
Paul Ella: "La souveraineté, c’est la clé vers la restauration de la dignité humaine"
Sputnik Afrique
En marge du sommet Russie-Afrique à Moscou, Paul Ella, observateur camerounais, était l’invité d'Avenir Souverain. Au cœur de cet entretien: le panafricanisme... 29.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-29T14:46+0100
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Paul Ella: "La souveraineté, c’est la clé vers la restauration de la dignité humaine"
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En marge du sommet Russie-Afrique à Moscou, Paul Ella, observateur camerounais, était l’invité d'Avenir Souverain. Au cœur de cet entretien: le panafricanisme, la construction d’un monde multipolaire et les moyens pour les pays africains de renforcer leur indépendance politique, économique, culturelle et technologique.
Pour Paul Ella, la montée du panafricanisme traduit une prise de conscience des peuples africains, qui entendent désormais définir eux-mêmes leur avenir. Il estime que le continent doit se réapproprier son histoire et son identité culturelle pour parvenir à une véritable souveraineté.L’observateur camerounais aborde également les enjeux de la multipolarité, qu’il considère comme une opportunité pour les pays africains de diversifier leurs partenariats et de défendre leurs propres intérêts sur la scène internationale. Il appelle notamment à transformer les engagements diplomatiques en réalisations concrètes dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, de la santé, de la sécurité et de l’économie.Paul Ella évoque par ailleurs les défis liés à l’endettement, à l’industrialisation et à l’intelligence artificielle, appelant les pays africains à développer leurs propres capacités pour ne pas rester dépendants des technologies conçues ailleurs.Enfin, il adresse un message à la jeunesse africaine : connaître son histoire, préserver son patrimoine culturel et traduire ses convictions en actes concrets sont, selon lui, des étapes indispensables à la restauration de la dignité du continent.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Paul Ella: "La souveraineté, c’est la clé vers la restauration de la dignité humaine"

14:46 29.10.2026
Sommet Russie-Afrique 2026
Paul Ella: "La souveraineté, c’est la clé vers la restauration de la dignité humaine"
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En marge du sommet Russie-Afrique à Moscou, Paul Ella, observateur camerounais, était l’invité d'Avenir Souverain. Au cœur de cet entretien: le panafricanisme, la construction d’un monde multipolaire et les moyens pour les pays africains de renforcer leur indépendance politique, économique, culturelle et technologique.
Pour Paul Ella, la montée du panafricanisme traduit une prise de conscience des peuples africains, qui entendent désormais définir eux-mêmes leur avenir. Il estime que le continent doit se réapproprier son histoire et son identité culturelle pour parvenir à une véritable souveraineté.

"Il n’y a pas de souveraineté politique, économique, sans souveraineté historique et culturelle", affirme-t-il, soulignant l’importance pour les Africains de raconter leur propre histoire et de dépasser les représentations qui réduisent le continent à ses difficultés.

L’observateur camerounais aborde également les enjeux de la multipolarité, qu’il considère comme une opportunité pour les pays africains de diversifier leurs partenariats et de défendre leurs propres intérêts sur la scène internationale. Il appelle notamment à transformer les engagements diplomatiques en réalisations concrètes dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, de la santé, de la sécurité et de l’économie.

Le transfert de technologies et le développement des compétences locales constituent, selon lui, des conditions essentielles de l’indépendance africaine. "On ne peut pas parler de souveraineté économique, politique, culturelle, sans parler de souveraineté technique et technologique", insiste-t-il.

Paul Ella évoque par ailleurs les défis liés à l’endettement, à l’industrialisation et à l’intelligence artificielle, appelant les pays africains à développer leurs propres capacités pour ne pas rester dépendants des technologies conçues ailleurs.
Enfin, il adresse un message à la jeunesse africaine : connaître son histoire, préserver son patrimoine culturel et traduire ses convictions en actes concrets sont, selon lui, des étapes indispensables à la restauration de la dignité du continent.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts Deezer Castbox Podcast Addict Pocket Casts AfripodsSpotify
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