https://fr.sputniknews.africa/20261029/les-talents-africains-ne-doivent-pas-etre-vendus-bruts-1090430045.html
"Les talents africains ne doivent pas être vendus bruts"
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Comment la jeunesse africaine peut-elle se forger une identité à la croisée des traditions séculaires et de la mondialisation, sans succomber aux illusions... 29.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-29T11:30+0100
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"Les talents africains ne doivent pas être vendus bruts"
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Comment la jeunesse africaine peut-elle se forger une identité à la croisée des traditions séculaires et de la mondialisation, sans succomber aux illusions d'un "eldorado" en Occident?
Dans cette nouvelle édition de Pouls, le rendez-vous est avec l'observateur camerounais Paul Ella. En marge du sommet Russie-Afrique à Moscou, il ausculte la jeunesse de son pays et du continent, prise en étau entre héritage culturel, mondialisation et mirage de l'exil.Entre fuite des cerveaux, crise des repères et nécessité d'une souveraineté médiatique et académique, Paul Ella livre une analyse lucide et sans concession pour comprendre comment la jeunesse africaine peut cesser de copier pour enfin reprendre le contrôle de son propre récit et bâtir son avenir sur le continent.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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"Les talents africains ne doivent pas être vendus bruts"
Comment la jeunesse africaine peut-elle se forger une identité à la croisée des traditions séculaires et de la mondialisation, sans succomber aux illusions d'un "eldorado" en Occident?
Dans cette nouvelle édition de Pouls, le rendez-vous est avec l'observateur camerounais Paul Ella. En marge du sommet Russie-Afrique à Moscou, il ausculte la jeunesse de son pays et du continent, prise en étau entre héritage culturel, mondialisation et mirage de l'exil.
Entre fuite des cerveaux, crise des repères et nécessité d'une souveraineté médiatique et académique, Paul Ella livre une analyse lucide et sans concession pour comprendre comment la jeunesse africaine peut cesser de copier pour enfin reprendre le contrôle de son propre récit et bâtir son avenir sur le continent.
"Quand j'essaye d'être vous, je ne serai jamais vous, et je ne serai plus moi-même et je ne suis donc personne. [...] Ce n'est pas en Occident qu'on peut bâtir le continent, qu'on peut bâtir son pays et qu'on peut le mieux rendre service à son peuple. Il est tout simplement important de savoir pourquoi on part, mais surtout de se souvenir que c'est en Afrique qu'on peut bâtir son avenir", avance Paul Ella.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify