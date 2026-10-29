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Le service russe A7 propose aux pays africains une infrastructure pour le commerce international

Le service russe A7 propose aux pays africains une infrastructure pour le commerce international

Sputnik Afrique

Le système de paiement russe A7 propose aux pays africains d'utiliser son infrastructure pour leurs règlements avec la Russie, la Chine, l'Inde et d'autres... 29.10.2026, Sputnik Afrique

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Le système de paiement russe A7 propose aux pays africains d'utiliser son infrastructure pour leurs règlements avec la Russie, la Chine, l'Inde et d'autres partenaires commerciaux, a déclaré Mikhaïl Dorofeïev, vice-président de la banque PSB, lors de la session intitulée Coopération économique entre la Russie et l'Afrique: vers un partenariat sur un pied d'égalité, organisée dans le cadre du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique à Moscou.Selon lui, les activités d'A7 ne se limitent plus à la gestion des règlements entre la Russie et ses contreparties étrangères. Le volume d'affaires mondial de l'entreprise dépasse désormais les 20 milliards de dollars par mois. La question de l'utilisation des monnaies nationales a également été abordée par le ministre russe du Développement économique, Maxime Rechetnikov, qui a indiqué que la part de ces règlements dans les échanges commerciaux entre la Russie et les pays africains s'élevait à 93%. Mikhaïl Dorofeïev a particulièrement insisté sur la distinction entre souveraineté politique et souveraineté financière. Le développement de la coopération avec les pays africains et d'autres États du Sud global exige non seulement des accords politiques, mais aussi une infrastructure financière indépendante, garantissant la résilience du commerce international et la possibilité de choisir librement ses partenaires ainsi que ses mécanismes de règlement. Mikhaïl Dorofeïev a également évoqué les rencontres qui avaient eu lieu avant le forum avec les dirigeants de plusieurs États africains, auxquelles ont notamment pris part l'agence russe Rossotroudnitchestvo et l'organisation Eurasie. Au cours de ces échanges, l'infrastructure de paiement A7 a été présentée aux partenaires africains, mettant en avant ses capacités en matière de paiements transfrontaliers. Note d'information A7 est un système russe de règlements internationaux, créé en 2024 par la banque PSB. Il aide les entreprises à régler leurs importations et à encaisser les revenus issus de leurs exportations. La base de clientèle d'A7 compte plus de 15.000 acteurs du commerce extérieur, et le système traite quotidiennement plus de 2.000 opérations. Cette infrastructure de paiement couvre plus de 100 pays. Le Forum économique et humanitaire " Russie-Afrique " se tient les 28 et 29 octobre 2026 à Moscou, dans le cadre du 3e sommet Russie-Afrique.

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