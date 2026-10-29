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En direct: Poutine et le président de l'UA participent à la séance plénière du sommet Russie-Afrique

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28-29 octobre 2026 Troisième sommet Russie-Afrique | Forum économique et humanitaire Russie-Afrique
- Sputnik Afrique, 1920
Sommet Russie-Afrique 2026
Les 28 et 29 octobre, Moscou devient la capitale du dialogue entre la Russie et l'Afrique à l'occasion du 3e sommet Russie-Afrique. Ce rendez-vous au plus haut niveau réunira dirigeants et décideurs autour d'enjeux décisifs: économie, investissements et humanitaire.
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En direct: Poutine et le président de l'UA participent à la séance plénière du sommet Russie-Afrique
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Lors de la session plénière du Sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine et les dirigeants africains, dont le président de l'Union africaine Évariste... 29.10.2026, Sputnik Afrique
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sommet russie-afrique 2026
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Lors de son allocution, le dirigeant russe mettra un accent particulier sur le rôle croissant du continent africain sur la scène internationale, ainsi que sur les priorités de la coopération entre la Russie et les pays africains au sein de l'Onu et d'autres organisations régionales majeures.Les grands axes de son intervention, selon Youri Ouchakov :Outre Vladimir Poutine, cette première session verra les interventions du Président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, ainsi que de nombreux chefs d'État, de gouvernement et du président de la Commission de l'Union africaine.
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Poutine intervient lors de la session plénière du Forum Russie-Afrique
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En direct: Poutine et le président de l'UA participent à la séance plénière du sommet Russie-Afrique

09:33 29.10.2026
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Lors de la session plénière du Sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine et les dirigeants africains, dont le président de l'Union africaine Évariste Ndayishimiye, se réunissent pour tracer les contours d'un nouvel ordre mondial multipolaire.
Lors de son allocution, le dirigeant russe mettra un accent particulier sur le rôle croissant du continent africain sur la scène internationale, ainsi que sur les priorités de la coopération entre la Russie et les pays africains au sein de l'Onu et d'autres organisations régionales majeures.
Les grands axes de son intervention, selon Youri Ouchakov :
Économie et développement : Un point complet sera fait sur les projets conjoints en cours dans les domaines commercial и économique, la coopération culturelle, les échanges éducatifs et le soutien de la Russie au développement des États africains.
Géopolitique : Le Président russe partagera son analyse du système actuel des relations internationales et de la formation d'un nouvel ordre mondial, basé sur la multipolarité et l'égalité de tous les États souverains.
Outre Vladimir Poutine, cette première session verra les interventions du Président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, ainsi que de nombreux chefs d'État, de gouvernement et du président de la Commission de l'Union africaine.
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