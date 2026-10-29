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Directeur de Rwanda Television: "L’Afrique n’est pas que des défis"
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Au sommet Russie-Afrique, organisé à Moscou les 28 et 29 octobre, Emmanuel Munyarukumbuzi, directeur de Rwanda Television (RTV), s’est entretenu avec Kamal... 29.10.2026, Sputnik Afrique
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Directeur de Rwanda Television: "L’Afrique n’est pas que des défis"
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Au sommet Russie-Afrique, organisé à Moscou les 28 et 29 octobre, Emmanuel Munyarukumbuzi, directeur de Rwanda Television (RTV), s’est entretenu avec Kamal Louadj, auteur du podcast L’Afrique en Marche de Sputnik Afrique.
Au cœur de cet échange: la représentation du continent dans les médias internationaux, le rôle des nouvelles technologies dans le journalisme et les perspectives de coopération entre la Russie et les pays africains."L’Afrique n’est pas que des défis", souligne Emmanuel Munyarukumbuzi, qui appelle à dépasser les clichés réduisant le continent aux conflits, à la pauvreté et aux maladies. Sans nier les difficultés auxquelles les pays africains sont confrontés, il plaide pour une couverture médiatique plus équilibrée, capable de mettre également en lumière les avancées technologiques, la jeunesse, les ressources et les solutions développées en Afrique.L’entretien aborde également l’apport de l’intelligence artificielle au travail journalistique. Emmanuel Munyarukumbuzi souligne notamment son potentiel pour accélérer la production de contenus, faciliter la traduction et rendre l’information accessible dans différentes langues, tout en rappelant que la vérification humaine reste indispensable.Enfin, le directeur de Rwanda Television évoque les perspectives de coopération entre Moscou et les pays africains dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la recherche et des technologies de pointe, notamment le nucléaire. Il insiste sur la nécessité de développer des échanges réciproques et des partenariats équilibrés."Il faut que ce soit gagnant-gagnant", résume-t-il, en défendant une coopération fondée sur des intérêts mutuels et le renforcement des compétences africaines.Retrouvez l’intégralité de cet entretien dans L’Afrique en Marche, le podcast de Sputnik Afrique.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Directeur de Rwanda Television: "L’Afrique n’est pas que des défis"
Au sommet Russie-Afrique, organisé à Moscou les 28 et 29 octobre, Emmanuel Munyarukumbuzi, directeur de Rwanda Television (RTV), s’est entretenu avec Kamal Louadj, auteur du podcast L’Afrique en Marche de Sputnik Afrique.
Au cœur de cet échange: la représentation du continent dans les médias internationaux, le rôle des nouvelles technologies dans le journalisme et les perspectives de coopération entre la Russie et les pays africains.
"L’Afrique n’est pas que des défis", souligne Emmanuel Munyarukumbuzi, qui appelle à dépasser les clichés réduisant le continent aux conflits, à la pauvreté et aux maladies. Sans nier les difficultés auxquelles les pays africains sont confrontés, il plaide pour une couverture médiatique plus équilibrée, capable de mettre également en lumière les avancées technologiques, la jeunesse, les ressources et les solutions développées en Afrique.
"Quand il n’y a que le mal et qu’il n’y a jamais du bon, c’est aussi de la propagande", estime le directeur de RTV. Pour lui, les médias doivent rendre compte de toutes les réalités du continent, sans occulter ni ses défis ni ses réussites.
L’entretien aborde également l’apport de l’intelligence artificielle au travail journalistique. Emmanuel Munyarukumbuzi souligne notamment son potentiel pour accélérer la production de contenus, faciliter la traduction et rendre l’information accessible dans différentes langues, tout en rappelant que la vérification humaine reste indispensable.
Enfin, le directeur de Rwanda Television évoque les perspectives de coopération entre Moscou et les pays africains dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la recherche et des technologies de pointe, notamment le nucléaire. Il insiste sur la nécessité de développer des échanges réciproques et des partenariats équilibrés.
"Il faut que ce soit gagnant-gagnant", résume-t-il, en défendant une coopération fondée sur des intérêts mutuels et le renforcement des compétences africaines.
Retrouvez l’intégralité de cet entretien dans L’Afrique en Marche, le podcast de Sputnik Afrique.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!