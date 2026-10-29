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Sommet Russie-Afrique: "Un avenir pour les Africains", selon un membre d’un parti malgache
Sommet Russie-Afrique: "Un avenir pour les Africains", selon un membre d’un parti malgache
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La troisième édition du sommet Russie-Afrique se tient à Moscou. En marge de cet événement, Rabotozafison Flacourt, membre du parti malgache Réveil Patriotique... 28.10.2026, Sputnik Afrique
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Sommet Russie-Afrique: "Un avenir pour les Africains", selon un membre d’un parti malgache
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La troisième édition du sommet Russie-Afrique se tient à Moscou. En marge de cet événement, Rabotozafison Flacourt, membre du parti malgache Réveil Patriotique de Madagascar Uni, a expliqué au micro de Sputnik Afrique les enjeux de ce partenariat pour le continent, notamment en matière de souveraineté économique et militaire.
Le responsable politique malgache a également appelé à poursuivre les efforts de renforcement de la souveraineté africaine, un sujet abordé depuis la première édition du sommet en 2019.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Sommet Russie-Afrique: "Un avenir pour les Africains", selon un membre d’un parti malgache
12:47 28.10.2026 (Mis à jour: 14:37 28.10.2026)
La troisième édition du sommet Russie-Afrique se tient à Moscou. En marge de cet événement, Rabotozafison Flacourt, membre du parti malgache Réveil Patriotique de Madagascar Uni, a expliqué au micro de Sputnik Afrique les enjeux de ce partenariat pour le continent, notamment en matière de souveraineté économique et militaire.
"Ces sommets pour nous les Africains, c'est une perspective, c'est un avenir pour que nous les Africains nous retrouvions notre économie réelle formée sur des efforts endogènes. C'est pourquoi c'est très important pour nous les Africains d'avoir ce partenariat avec la Russie", a déclaré Rabotozafison Flacourt au micro de Zone de Contact.
Le responsable politique malgache a également appelé à poursuivre les efforts de renforcement de la souveraineté africaine, un sujet abordé depuis la première édition du sommet en 2019.
"Depuis la première édition de ces sommets en 2019, il a toujours été discuté la souveraineté africaine. Et actuellement, ça continue encore. Donc, actuellement, on attend encore de la Russie de renforcer la formation militaire de nos militaires en Afrique. Parce que sans la souveraineté, on ne peut pas développer l'Afrique. Ça c'est un fait, tout le monde le reconnaît."
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